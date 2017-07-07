Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü ve Emniyetin başarısı!

İSMAİL KAHRAMAN / MAKALE





Ankara Güven Parktan yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu, Pazar akşamından beri ilimiz sınırlarında. Çarşamba akşamını Dilovası Tavşancıl sahilinde konaklayarak geride bırakan Kılıçdaroğlu, dün sabah Dilovası’ndan yeniden yürüyüşe geçerek, akşam saatlerinde Gebze’ye ulaştı. Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptanı unutmayarak mezarı başında dua eden Kılıçdaroğlu, Dilovası Aytemiz Petrolde mola verdi. Gebze’nin tarihi Topçu Kışlası’nda konaklayan Kılıçdaroğlu, bu sabah yeniden İstanbul’a doğru yürüyüşe geçecek.

Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünde, Emniyet teşkilatımız Çarşamba günü önemli bir başarıya imza attı. İlk günden beri yoğun güvenlik önlemleri alan Emniyet Teşkilatımız, Jandarma ve istihbarat birimlerimiz, en ufak bir provokasyona mahal vermemek işçin canla başla çalışıyor. Bu kapsamda yürüyüşe yapılabilecek saldırılara karşı teyakkuz halinde olan Emniyet Teşkilatımız, DAEŞ Militanlarının saldırı ihbarını değerlendirerek, Kartepe girişinde ve Kayseri’de başarılı bir operasyonla, yürüyüşe gölge düşürerek, kardeş kavgası çıkarmak isteyen hainlere fırsat tanımadı. Bu bakımdan canla başla çalışarak provokasyonlara izin vermeyen Emniyet güçlerimizi tekrara kutluyor ve ödüllendirilmeleri gerektiğine inanıyorum. Gelin öncelikle Polisimizin bu büyük başarısının haberine göz atalım:



YÜRÜYÜŞÜ KANA BULAYACAKLARDI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristler, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Dün Kocaeli olağanüstü hareketlilik yaşadı. Körfez’den Dilovası istikametine yürüyen Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı olabileceği ihtimalini değerlendiren Emniyet, önce D-100 Karayolunu trafiğe kapattı. Ardından Kayseri emniyeti ile ortaklaşa yapılan operasyonla, saldırı hazırlığında ki 1 kişi bir minibüsün içerisinde, bağlantılı oldukları 5 kişi de Kayseri’de gözaltına alındı.



KAYSERİ’DEN YOLA ÇIKTILAR

Kartepe sınırlarında gözaltına alınan zanlıların, Kayseri’den yola çıktıkları öğrenildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eylem yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DAEŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan biri Kocaeli’de yakalandı. 5 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı. Saldırı ihbarı nedeniyle D-100 Karayolunda trafik durdurulmuştu. Son zamanlarda özellikle yurt dışında ki DAEŞ saldırılarında araçla kalabalık arasına dalmak DAEŞ’in yeni saldırı taktiği olmuştu.



ŞER ODAKLARINA FIRSAT VERMEMELİYİZ

Evet bu satırlarda okuduğunuz ve Haber kanallarında izlediğiniz gibi Adalet Yürüyüşünün en önemli geçiş güzergahında, ciddi bir provokasyon ve tehlike emniyet teşkilatımızım büyük başarısıyla atlatıldı. Türkiye’nin kritik bir süreçte geçtiği ve 15 Temmuz Hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde sağ duyuyu elden bırakmayarak, birlik ve beraberliğimize gölge düşürecek davranışlardan uzak durmalıyız. Elbette ki siyasi mücadeleler, çekişmeler yaşanacak. Elbette farklı düşünceler olacak ve siyasette her zaman iki kere iki dört olmayacak. Ancak hepimize düşen sağ duyu olmalı. Yürüyüşün ilk başladığı gibi huzur ve güven ortamı içerisinde neticelenmesi temennisinde bulunurken, aramıza nifak sokmaya ve bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı dikkatli olmalıyız. Unutmayalım ki Başka Türkiye yok. Bizim gidebilecek başka bir vatanımız yok. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olan şer odaklarına fırsat vermemeliyiz. Bu nedenle Adalet yürüyüşünün başladığı ilk günden beri yoğun güvenlik önlemleri alan ve dikkati elden bırakmayan, Polis, Jandarma, istihbarat teşkilatımızı bir kez daha kutluyorum.



ANİBAL TEPE VE HÜNKAR ÇAYIRI’NI ZİYARET EDECEK Mİ?