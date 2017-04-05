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Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı belli oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba 22:53

 

10 Nisan'da ilimize gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti.

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halk oylaması çalışmaları kapsamında 10 Nisan Pazartesi günü ilimizde olacak. Sabah 11.30'da ilimizde olacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda ilimizdeki muhtar ve azalarla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, saat 14.30'da ilimizdeki Sendikalar Birliği, sendikalar, oda yöneticileri, esnaflar ve hemşeri dernekleri ile İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda buluşacak. Bu toplantının ardından saat 16.00'da Körfez'de şehit ailesi ziyareti yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun ilimizdeki son programı Körfez'de olacak. Saat 17.00'da Salon Körfez'de kadınlara seslenecek olan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan halk oylaması için hayır oyu isteyecek.

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Kılıçdaroğlunun Kocaeli Programı Belli Oldu
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