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Kimi elini kesti, kimi gözüne boynuz yedi: Acemi kasaplar yine hastanelerdeydi

Kocaeli’de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu.

Kimi elini kesti, kimi gözüne boynuz yedi: Acemi kasaplar yine hastanelerdeydi

28 Haziran 2023 Çarşamba 11:46

 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi kurban keserken, arkadaşının attığı etin elindeki bıçağa gelmesi neticesinde bıçakla elinden yaralandı. Darıca'daki bir vatandaş ise kurban kesmek isterken gözüne boynuz yiyerek yaralandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de bir bayram klasiği olarak hastaneler acemi kasaplarla doldu. Kurban Bayramı için aldıkları hayvanları kesmek isteyen vatandaşlar birbirinden çeşitli kazalara uğradı. Kimi elini kesti, kimini hayvan tepti, kimi gözüne boynuz yedi. İzmit ilçesinde profesyonel olarak yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi ise dolaylı yoldan acemi kasap oldu. Bıçak elindeyken acemi arkadaşının attığı etin bıçağa değmesi sonucunda Çiftçi’nin de eline dikişler atıldı.

“Profesyonel çalışıyorum ama aceminin kazasına uğradım”
Yaklaşık 40 yıldır profesyonel olarak kasaplık yapan, arkadaşının attığı etin kendi elindeki bıçağa değmesiyle yaralanan Mehmet Çiftçi, "Ben arkadaşımın yanında duruyordum. Bıçak elimdeydi. Arkadaş bir et attı. Et bıçağa değdi. Bıçak da elime değdi. Görünmez bir kaza yani. Ben senelerdir uzmanım ama yanımda acemi bir çocuk vardı. Kendi elimi kesmedim yani. Ben profesyonel çalışıyorum ama aceminin kazasına uğradım. Dikiş attılar, plastik cerrahi görecek pazartesi günü. Hemen hemen 40 yıldır kasabım” diye konuştu.

“Hayvanı yatırırken acemiliğimize geldi, o da sağ olsun iyi niyetlerini esirgemedi”
Hayvanı yatırmak istediği esnada yaralanan Emre Coşkun ise, "Ufak bir kaza oldu. Hayvanı yatırırken acemiliğimize geldi. O da sağ olsun esirgemedi bizden iyi niyetlerini. Ufak sıyrıklarla atlattık olayı. Bugünkü ilk vaka benimdir diye geldim ama dördüncü çıktım. Seneye inşallah ilk vaka olacağım” dedi.
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