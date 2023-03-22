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Kimliği Olmayan Davulcular Dikkat

- O kimlik yoksa davul çalamayacak ve bahşiş toplayamayacaklar

Kimliği Olmayan Davulcular Dikkat

22 Mart 2023 Çarşamba 10:39


 
 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak 51 davulcuya özel kimlik belgeleri verildi. Kimliği olmayanların hem davul çalamayacağı hem de bahşiş toplayamayacağı belirtildi.   
  İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişilerin başvurularını 15 Mart’a kadar almıştı. Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalacak vatandaşlar belirlendi. Davul çalmak için başvuruda bulunan 51 davulcuya Zabıta Müdürlüğü tarafından, uyulması gereken kuralları belirten taahhütname imzalatılarak kimlik kartları teslim edildi. Davulcular, vatandaşları sahura kaldırırken ve bahşiş toplarken bu kimlikleri kullanacak. Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcuların görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklarını belirten yetkililer, kimliği olmayanların hem davul çalamayacağını hem de bahşiş toplayamayacağını belirtti. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecek. Ayrıca vatandaşlar mahalle davulcularıyla ilgili görüşlerini mahalle muhtarlarına iletecek. 

                                


İHA
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