Kimya ve Petro-Kimya tesislerine sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kimya ve Petro-Kimya tesislerinde muhtemel yangınlara karşı tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren Kimya ve Petro-Kimya tesislerinde yangın güvenliğinin işlevsel olup olmadığını denetliyor.

632 ENDÜSTRİYEL TESİS, 83 DEPOLAMA TESİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bu yıl içinde 632 endüstriyel tesis, 83 depolama tesisi denetimden geçirildi. Yapılan denetimler sonucunda, yangın tedbirlerinde eksiklik tespit edilenlerin durumu, işletme sahiplerine iletildi.

AFAD ÖNCÜLÜĞÜNDE VALİLİK KOMİSYONU

AFAD’ın başkanlığında başlatılan komisyon ile de Kocaeli’deki büyük endüstriyel tesisler denetleniyor. Komisyon AFAD, Kocaeli İtfaiyesi, İl Çevre Müdürlüğü ve İŞKUR personellerinden oluşuyor.

PATLAYICI DEPOLARI SÜREKLİ DENETİM ALTINDA

Bünyesinde Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İl Çevre Müdürlüğü personellerinin bulunduğu Patlayıcı Depoları Denetleme Komisyonu her yıl 3 defa ilimizdeki patlayıcı depolarını denetliyor. Bu yıl faaliyette olan 13 tesisin denetimleri geçtiğimiz haziran ayının sonunda gerçekleştirildi. Denetimlerde yangın söndürme tüpleri, yangın vanaları, yangın merdivenleri, algılama sistemleri ve tesis içi yolların uygunluğuna dikkat ediliyor. İtfaiye yetkilileri, her türlü işyerlerinin açılmadan önce itfaiyeye danışmasını öneriyor. Bu sayede, yangın tedbirlerinin önceden gerekli şekilde alınması mümkün olacağından can ve mal kayıplarının önüne geçiliyor.