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Kıraç sevenleriyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Arabada Konser" etkinliğinde sanatçı Kıraç, hayranlarının karşısına çıktı.

Kıraç sevenleriyle buluştu

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:18

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen katılımcılar, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı. Araçların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldığı organizasyonda, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, konser öncesinde Kıraç'a kentin de plakası olan 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Sanatçı, daha sonra şarkılarını sevenleri için seslendirdi.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki önlemlere uyularak gerçekleştirilen etkinlik boyunca katılımcılar, Kıraç'ın şarkılarına araçlarının içerisinden eşlik etti. Konsere arkadaşıyla gelen Görkem Akgündüz, yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, Kıraç'a güzel şarkılarını seslendirdiği için teşekkür etti. Koronavirüs sürecinde arabadan da olsa yapılan bu etkinlikle eğlendiklerini ifade eden Akgündüz, emeği geçenleri tebrik etti.   

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