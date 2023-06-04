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Kıraç’la Şampiyonluk Coşkusu

Ünlü rock müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın 2. Lig şampiyonluğunu konserle taçlandırdı. Sanatçı Kıraç, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kıraç'la Şampiyonluk Coşkusu

04 Haziran 2023 Pazar 13:29

 
  Geçtiğimiz çarşamba günü final maçında Kapaklıspor’u son saniye basketiyle yenerek ikinci ligde şampiyonluğa adını yazdıran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın başarısı ilçede coşkuyla kutlandı. Şampiyonluk etkinliklerinde ilk olarak basketbol takımı üstü açık otobüste kazandıkları kupayla ilçe sakinlerini selamladı. Otobüsün, belediye önündeki kutlama alanına gelmesiyle birlikte şampiyonluk töreninde heyecan doruğa çıktı. Belediye önünde kurulan sahnede konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz yaklaşık 4 sene önce sizlerin destekleriyle yola çıktığımızda, Çayırova’mızı spor şehri yapacağız dedik ve bu hedef doğrultusunda hızlı bir şekilde yola koyulduk. Yaklaşık 2 sene önce kurduğumuz basketbol takımı iki sene üst üste şampiyon oldu. Final maçında saniye değil, 0.4’üncü saniyede şampiyonluğu aldık, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Biz her bir branşta birçok başarıya imza attık. Bugüne kadar bin 300 madalya ve kupalarla, Çayırova’yı spor şehri yaptık. 9 branşta aynı anda antrenman yapılabilecek spor salonunu ilçemize kazandıracağız" dedi. 
 
  Eğlence zirveye ulaştı 
  Konuşmanın akabinde Çiftçi ve sporcular hep birlikte 2. Lig şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonların sahneden inmesinin ardından Rock müziğinin güçlü sesi Kıraç sahneye çıktı. Kıraç, söylediği şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Eğlencenin zirveye ulaştığı konserde hep bir ağızdan şarkılar söylendi. Daha sonra Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Kıraç’a günün anısına hediye takdim etti. 
  


İHA
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