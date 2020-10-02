Kirazlıbahçe Caddesi Yeni Çehresine Kavuşuyor

Çalışmalar tamamlandığında üç şerit olacak olan Kirazlıbahçe Caddesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başiskele ilçesinde yoğun mesai harcayarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kent halkının talepleri doğrultusunda planlama yapan Büyükşehir, bu bölgelerde yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı programında yer alan Kirazlıbahçe Caddesi’nde de yol yenileme çalışmaları sürüyor.

BAŞİSKELE’DE YOĞUN MESAİ

Kocaeli genelinde hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarını artıran ve bu yatırımlarını kısa sürede tamamlayarak yeni nesil belediyecilik anlayışını hayata geçiren Büyükşehir, yoğun mesaisine Başiskele’de devam ediyor. İlçenin birçok noktasında çalışmalar yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kirazlıbahçe Caddesi’nde yoğun tempoyla çalışıyor.

3 ŞERİT OLACAK

Kirazlıbahçe Caddesi’ni baştan sona yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin 500 ton plent-miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serecek. Tamamlandığında 3 şerit olacak olan caddede 1700 metre yağmursuyu hattı yapılırken trafiğe kapalı olan 400 metrelik kısımda asfalt serimi tamamlandı. Yapımı devam eden taş duvar imalatları tamamlandıktan sonra geri kalan kısımlar da bitirilecek. Üstyapının tamamlanmasının ardından aydınlatma çalışmaları da yapılacak.





















