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Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart

Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart

Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart

06 Temmuz 2017 Perşembe 23:43

 
Adalet yürüyüşçüleri, Gebze'ye ulaştı

Adalet Yürüyüşü'nde Gebze'ye ulaşıldı. Gebze Sanayi Sitesi'nin önünden geçilirken Gebze Kirazpınar Mahallesi halkı sakinleri kentsel dönüşüm nedeniyle tepkilerini, 'Kirazpınar'da ranta izin vermeyeceğiz', 'Adalet istiyoruz', 'Emlak Konut'un rantına, talanına karşı adalet istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler açarak gösterdi. Aynı alanda toplanan bazı kişilerin ise Rabia ve bozkurt işareti yapkıları görülürken, kimileri ise sevgi gösterisinde bulundu. Mola verilecek eski Topçu Kışlası'nın önünde toplananlar Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar eskiden kışla olarak kullanılan alana girerek dinlenmeye çekildi.

ADALET YURUYUSU'NDE GEBZE'YE ULASILDI. GEBZE SANAYI SITESI'NIN ONUNDE TOPLANAN KIRAZPINAR HALKI KENTSEL DONUSUME TEPKI GOSTERDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-GEBZE-DHA

ADALET YURUYUSU'NDE GEBZE'YE ULASILDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-GEBZE-DHA

ADALET YURUYUSU'NDE GEBZE'YE ULASILDI. GEBZE TOPCU KISLASINA ULASILDIGINDA VATANDASLAR SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-GEBZE-DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, KOCAELI'NIN DILOVASI ILCESI'NDEN GEBZE'YE YURUDU. YOLDA BULUNAN BAZI KISILER TEPKI GOSTERDI. FOTOGRAF-MESUT ISIK-DILOVASI-DHA

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Kirazpınar Sakinlerinden Dikkat çeken Pankart
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