Kirazpınar sakinlerinden dikkat çeken pankart

Adalet yürüyüşçüleri, Gebze'ye ulaştı

Adalet Yürüyüşü'nde Gebze'ye ulaşıldı. Gebze Sanayi Sitesi'nin önünden geçilirken Gebze Kirazpınar Mahallesi halkı sakinleri kentsel dönüşüm nedeniyle tepkilerini, 'Kirazpınar'da ranta izin vermeyeceğiz', 'Adalet istiyoruz', 'Emlak Konut'un rantına, talanına karşı adalet istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler açarak gösterdi. Aynı alanda toplanan bazı kişilerin ise Rabia ve bozkurt işareti yapkıları görülürken, kimileri ise sevgi gösterisinde bulundu. Mola verilecek eski Topçu Kışlası'nın önünde toplananlar Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar eskiden kışla olarak kullanılan alana girerek dinlenmeye çekildi.