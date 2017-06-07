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Kirazpınarı buluşturan iftar

Kirazpınar Mahallesi sakinleri aileleri ve komşularıyla birlikte, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel mahalle iftarında bir araya geldi, birlikte oruç açtı

Kirazpınarı buluşturan iftar

07 Haziran 2017 Çarşamba 12:08

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen iftar sofraları mahallelerde kurulmaya ve aynı sofra etrafında mahalle sakinleri konu komşu bir arada oruçlarını açmaya devam ediyor. Kirazpınar Mahallesi sakinleri dün akşam kurulan Gebze Belediyesi geleneksel mahalle iftarında bir araya geldi. İftarın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Kirazpınar iftarına AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Kirazpınar Mahalle Muhtarı Osman Bozkurt ve mahalle sakinleri katıldı.


KÖŞKER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve beraberindeki heyet, iftar öncesi masaları tek tek gezdi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Köşker, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çocukları da ihmal etmeyen ve onlarla da sohbet eden Başkan Köşker, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ramazan Ayını yaşayabilmek, kıymetini anlayabilmek, bir sofra etrafında iftar açabilmek çok önemli. Bu sofraların kıymetini bilelim, birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilelim. Bu sofralar dostluk, kardeşlik sofrası. Allah her yıl bu sofraların etrafında bir olmayı nasip etsin inşallah” dedi. Başkan Köşker’in konuşmasının sonunda eğitime verdiği desteklerden ötürü Emlak Konutlar İlköğretim Okul Müdürü Harun Özkan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür plaketi takdim etti.


ÇOCUKLARA SÜPRİZ HEDİYELER

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi çocuklar, Gebze Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında da unutulmadı. Çocuklar kendileri için özel olarak düzenlenen programları büyük bir ilgiyle izledi.  Ayrıca çocukların yarıştığı evet-hayır yarışmasında başarılı olan çocuklara sürpriz hediyeler verildi. Çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramlarında bulunuldu.

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