Kirazpınarı buluşturan iftar

KÖŞKER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve beraberindeki heyet, iftar öncesi masaları tek tek gezdi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Köşker, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çocukları da ihmal etmeyen ve onlarla da sohbet eden Başkan Köşker, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ramazan Ayını yaşayabilmek, kıymetini anlayabilmek, bir sofra etrafında iftar açabilmek çok önemli. Bu sofraların kıymetini bilelim, birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilelim. Bu sofralar dostluk, kardeşlik sofrası. Allah her yıl bu sofraların etrafında bir olmayı nasip etsin inşallah” dedi. Başkan Köşker’in konuşmasının sonunda eğitime verdiği desteklerden ötürü Emlak Konutlar İlköğretim Okul Müdürü Harun Özkan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür plaketi takdim etti.
ÇOCUKLARA SÜPRİZ HEDİYELER
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi çocuklar, Gebze Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında da unutulmadı. Çocuklar kendileri için özel olarak düzenlenen programları büyük bir ilgiyle izledi. Ayrıca çocukların yarıştığı evet-hayır yarışmasında başarılı olan çocuklara sürpriz hediyeler verildi. Çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramlarında bulunuldu.