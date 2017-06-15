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Kırgızistan devlet Televizyonu ile İpek yolunda devri alem

Türk konseyinin Moderin ipek yolu turu ile ilgili Kıgızistan devlet televizyonu geniş bir haber program hazırladı

Kırgızistan devlet Televizyonu ile İpek yolunda devri alem

15 Haziran 2017 Perşembe 09:48

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Belgesel tadında hazırlanan haber programda modern ipek yolu turuna katılanlarla söyleşi yapıldı. Televizyon programında bizimledr söyleşi yapıldı. Kırgız devlet televizyonuna Karahanlılar devletine başkentlik yapan. Balasağun şehrinde At üzerinde açıklama yaptık ayrıca. İpek yolunun son noktası Çin sınırında. Tanrı dağlarındaki. Taş Rabat kervan Sarayı ile. Gebze'nin kardeş şehri. Issık göl bölgesine adını veren Issık Gölde söyleşi yaparak Moderin ipek yolu turunun Türk. İslam kültürünün tanınmasına katkısını anlattım. Kırgız devlet televizyonun büyük ilgi gören ipek yolu belgesel programını aşağıdaki lingden izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/YMC9z8TOBKc

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