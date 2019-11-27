Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Kırgızistan üye belediye başkanlarından oluşan heyeti başkanlık makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. TDBB Kırgızistan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret eden heyet misafirperverlikleri ve iş birliği için Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

BURASI ONLARIN EVİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Belki resmi olarak burada sadece bir kardeş belediyemiz var. Ama aslında hepimiz kardeşiz. Kardeşlerimizi Gebze’mizden ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler de Kırgızistan’a gittiğimizde kendi evimizde gibi hissediyoruz. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum” dedi. Başkanlık makamındaki görüşmenin ardından Başkan Büyükgöz mevkidaşlarından gelen hediyeleri kabul etti, hediye takdiminde bulundu.

HEYETE SUNUM YAPILDI