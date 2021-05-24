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Kırım Tarar Sürgünü'nün 77. Yılı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kırım Tarar Sürgünü'nün 77. Yılı

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45

Sivastopol önünde yatar gemiler
Atarda islam topunu yer gök inler
1944 yılının 18 Mayıs'ında Rusların Kırım Tatarlarılarına karşı uyguladığı vahşet ve soy Kırım’ın 77. Yıl dönümü kamuoyunda yeteri kadar tartışılıp konuşulmadı .
Kırım ve Tatar tarihini unutmamak için bu konuya bugün geniş yer vermek ve 2006 yılında çektiğim belgeselden söz etmek istiyorum.
Ülkemiz üzerinde büyük oyunların oynandığı bu günlerde 1853 yılında yapılan Kırım savaşları tarihinden ders ve ibret alınmadığı İçin tarih hep tekrar etti .
1877 yılında Osmanlı Rus savaşları yaşandı ve Kırım Osmanlı’dan koparılıp Rusya’ya tarafından işgal edildi.
Daha sonra yaşananlar ve 1944 yılın da Rusları tatarlara uygulanan Soykırım ve vahşet yaşandı .
Bugün yine Kırımda Rus işgali yaşanıyor ve dünyanın gözü önünde de Rusya Kırım’ı işgal etti ve Tatarları Ukrayna’ya sürdü
Bu konuda Gebze gazetesinde geniş bir makale yazıyorum sizleri 2006 yılında çektiğimiz TGRT yayınlanan belgeselle baş başa bırakıyorum .
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