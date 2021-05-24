Kırım Tarar Sürgünü'nün 77. Yılı

Sivastopol önünde yatar gemiler

Atarda islam topunu yer gök inler

1944 yılının 18 Mayıs'ında Rusların Kırım Tatarlarılarına karşı uyguladığı vahşet ve soy Kırım’ın 77. Yıl dönümü kamuoyunda yeteri kadar tartışılıp konuşulmadı .

Kırım ve Tatar tarihini unutmamak için bu konuya bugün geniş yer vermek ve 2006 yılında çektiğim belgeselden söz etmek istiyorum.

Ülkemiz üzerinde büyük oyunların oynandığı bu günlerde 1853 yılında yapılan Kırım savaşları tarihinden ders ve ibret alınmadığı İçin tarih hep tekrar etti .

1877 yılında Osmanlı Rus savaşları yaşandı ve Kırım Osmanlı’dan koparılıp Rusya’ya tarafından işgal edildi.

Daha sonra yaşananlar ve 1944 yılın da Rusları tatarlara uygulanan Soykırım ve vahşet yaşandı .

Bugün yine Kırımda Rus işgali yaşanıyor ve dünyanın gözü önünde de Rusya Kırım’ı işgal etti ve Tatarları Ukrayna’ya sürdü