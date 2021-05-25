Kırım Tarar Sürgününün 77. Yılı

Sivastopol önünde yatar gemiler,

Atarda İslam topunu yer gök inler…

1944 yılının 18 Mayıs’ında Rusların Kırım Tatarlarına karşı uyguladığı vahşet ve soykırımın 77. yıl dönümü, kamuoyunda yeteri kadar tartışılıp konuşulmadı.

Kırım ve Tatar tarihini unutmamak için bu konuya bugün geniş yer vermek ve 2006 yılında çektiğim belgeselden söz etmek istiyorum.

Ülkemiz üzerinde büyük oyunların oynandığı bu günlerde, 1853 yılında yapılan Kırım Savaşları tarihinden ders ve ibret alınmadığı için tarih hep tekrar etti.

1877 yılında Osmanlı Rus Savaşları yaşandı ve Kırım Osmanlı’dan koparılıp Rusya tarafından işgal edildi.

Daha sonra yaşananlar ve 1944 yılında Ruslar tarafından Tatarlara uygulanan soykırım ve vahşet yaşandı.

Bugün yine Kırım’da Rus işgali yaşanıyor ve dünyanın gözü önünde de Rusya Kırım’ı işgal ediyor.

Dilde, fikirde, işte birlik diyen Gaspralı İsmail'in memleketi Kırım…

Karadeniz'in karşı tarafı, Kıpçak Türkleri diyarı Kırım. Bahçesaray Sivastopol, Akyar, Sudak, Yalta ve Gözleve ile Tatar hanlarının memleketi.

Devri Alem Belgesel Programı olarak ilk kez 2006 yılında Kırım'a gidip belgesel çekmiştik. Ruslar Kırım'ı ilhak etti, Kırım'ı unutmayalım…

Kırım belgeselimizin tanıtım filmi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Kırım’la ilgili akademik ve tarih araştırması yapacaklar olanlara, www.iktav.com Devri Alem Belgesel Yayıncılık kütüphanemiz ve Devri Alem Belgesel TV program arşivlerimizin açık olduğunu duyuruyorum.

Sizleri kırımla ilgili hazırladığım belgeselin tanıtım filmi ile baş başa bırakıyorum.

https://youtu.be/50qpD-HjcjA

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Kırım ile ilgili kaleme aldığım belgesel tadında Kırım'da Tarih ve Kültür yolculuğu yazı serimizin özet bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

Kanayan Yaramız Kırım!

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz…

http://www.gebzegazetesi.com/kanayan-yaramiz-kirim-makale

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım'dan haberimiz var mı? Dilde, fikirde, işte birlik fikrinin savunucusu İsmail Gaspıralı'nın ülkesi Kırım, Türk Turistlere açılmalı. Bahçesaray, Sivastopol, Akyar, Gözleye, Yalta, Sudak, Eski Kırım ve daha birçok tarih ve kültür şehri… Tatarların ülkesi ve ana vatanı Kırımla ilgili yıllar önce www.iktav.com olarak hazırladığımız Kırım belgeseli başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanıyor. www.devrialem.tv 'de yayınlanan belgeseli sizlerle paylaşıyor yorumlarınızı bekliyoruz. https://m.youtube.com/watch?v=50qpD-HjcjA

Kırım, Karadeniz’in karşı yakasında önemli bir kültür coğrafyamız. Kırım tatarlarının ana vatanı. Tatarlar deyince Karadeniz’in karşı tarafını, İdil boylarını, Kazan’ı hatta Sibirya’ya kadar olan coğrafyada Kıpçak Türklerinin yaşadığı coğrafya olarak bilmekteyiz.

1552 yılına kadar Rusya ve Sovyet bölgesini kontrol eden Tatarlar, Kültür ve Medeniyet tarihimizde önemli izler bırakmışlardır. Biz Tatarlar deyince aklımıza sadece Kırım gelir. Kırım, Tataristan coğrafyasını sadece küçük bir parçasıdır. Birçok boy ve bölgeye ayrılan Tatarların tarihiyle ilgili geçtiğimiz yıl Tataristan’da ondan önceki yılda Kırım coğrafyasında araştırmalar yapıp belgeseller çektim.

2006 YILINDA KIRIM’A GİTMİŞTİM

Kırım’a ilk kez Eylül 2006 yılında gittiğimizde önemli araştırmalar yapmıştık. Araştırmacı Gazeteci ve Devr-i Alem TV program yapımcısı olarak, Kırım´da yaşanan Tatar soykırım, sürgün ve Rus mezaliminin belgeselini çektim. Rusların Karadeniz filosunun üssü Sivastopol, Akyar körfezini, Kırım Savaşı’nın canlandırıldığı panoroma müzesi, Türk şehitliği, Kökgöz Köyü, Kırım Hanlığı’nın başkenti Bahçesaray’daki Han Sarayı, Zincirli Medrese ve ünlü Türk aydını gazeteci Gaspıralı İsmail Bey Müzesi’nde araştırmalar yaptım.

Kırım´da Akmescit, Karasubazar, Osmanlı´nın Sancak merkezi Kefe ve Sudak bölgelerindeki Osmanlı ve Tatar tarihi eserlerinin belgeselini çektim. Eski Sovyetlerin ünlü tatil beldesi Yalta’daki dünyanın paylaşıldığı Yalta Konferansı’nın yapıldığı Livadiye Sarayı’nı gezerek, Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Cemil Kırımoğlu ile görüşüp Gözleve’de Tarih Müzesi, Tatarhan Camisi ile Fatih Sultan Mehmet´in heykelinin bulunduğu Gözleve Kahramanlar meydanının belgeselini çektim.

TATAR HANLARI VE OSMANLI MEDENİYETİNDE KIRIM

Kırım tarihimiz için çok önemli, ibret ve ders alınacak olaylara sahne olmuş bir yer. Rus çarlığını uzun yıllar idare eden Kırım hanları Osmanlı ile birleştikten sonra çok önemli hizmetler yapmışlar. Rusların sıcak denizlere inmesini önlemişlerdi. Kırım hanlarının Viyana seferine yardım etmemeleri üzerine bozgun yaşanmıştı. Kırım gerçekten çok muhteşem bir yer. Uçağımız Karadeniz’in karşı tarafına geçtiğinde yemyeşil ovalar ve ağaç denizi üstünde uçtu.

Viyana seferlerine destek olmayan Kırım hanlığı çok ağır bedel ödemiş, kaderin cilvesi Osmanlı´da ilk toprak kaybı Kırım´da yaşanmıştı. Kırım savaşları Osmanlı’ya borç vermek isteyen İngilizler tarafından çıkartılmış ve Osmanlı dış borç alarak ilk savaşı Kırım´da yapmış ve bu savaşı kaybetmişti.

KIRIM SAVAŞLARI´NIN YIKIMI

Tarihimizde büyük yıkımlar olmuştu. 17 yüzyıldan itibaren Kırım savaşları olarak tarihe geçen ve en dehşetlisi 1853´de yaşanan Kırım savaşları ile ilgili yazılacak çok şey var. Biz bu savaşları Kırım´da araştırıp, Savaşların yapıldığı yerlerdeki şehitliklerimizi ziyaret edip Fatihalar okuduk.

Her dönemi birçok önemli olaya sahne olan Kırım tarihi ve Kırımla ilgili araştırma yapmak üzere Kırım’a gittik. Rusların uyguladığı Tatar Soykırımını belgeselleştirip kayıt altına aldık. Tatar sürgününü yaşayanlarla görüşüp araştırma yaptık. Rusların Karadeniz filosunun üssünün bulunduğu Akyar körfezi, Akyar’da Kırım Savaşı’nın canlandırıldığı panoroma müzesi, Kökgöz Köyü, Kırım Hanlığı’nın başkenti Bahçesaray’da Tatar Elhamması olarak bilinen Han Sarayı, Zincirli Medrese ve ünlü Türk aydını gazeteci Gaspıralı İsmail Bey Müzesi’ni gördük.

TÜRKİYE´DE YAŞAYAN TATARLARIN KIRIM’DAN HABERİ VAR MI?

Türkiye´de bugün 2 milyona yakın Tatar Türkü yaşamakta. Gebze´de bir mahalleye bile adını veren Tatarlar ve Kırımla ilgili yeterli araştırma yok. Kırım´ın Karasubazar’da yaşayan Tatar halkı ile tanışıp, Eski Kırım’da Özbekhan Camisini, Kefe’de Baybarshan Camii’nin ziyaret edip Sudak Kalesi ve şehrini gezdik.

Eski Sovyetlerin ünlü tatil beldesi Yalta’ya gidip İkinci Cihan Harbi sonrası dünyanın paylaşıldığı ünlü Yalta konferansının yapıldığı bu şehrin belgesel çekimlerinin ardından Yalta Konferansı’nın gerçekleştiği Livadiye Sarayı’nın gezerek iki kutuplu dünya ve soğuk savaş yıllarını hatırlamaya çalıştık.

Tatarların efsanevi lideri Tatar Milli meclis başkanı Mustafa Cemil Kırımoğlu ile görüşüp, Gözleve’de Tarih Müzesini gezdikden sonra, Mimar Sinan’ın Osmanlı coğrafyasının en kuzeydeki Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi eseri Tatar Han Cuma Camii’nin ve Mevlevi Tekkesi’nin belgesellerini çekerek tarihe ve zamana not düştük.

KIRIMDAKİ ŞEHİRLERİN ADLARINI RUSLAR NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Kırım’ı Rusya’nın bir parçası haline getiren Çarlık, buraya verdiği özel önem gereği, büyük yatırımlara girişti. Küçük bir kıyı kasabası olan Akyar, Sivastopol adıyla büyük bir limana dönüştü ve Rus ileri gelenleri için kıyılarda yazlık saraylar inşa edildi. Hepsi de Tatar yerleşimi olan kentlerin ve kasabaların adları da değiştirildi. O zamanlar, tüm Batı yakasında olduğu gibi Rusya’da da Yunan hayranlığı ve Kırım’ın eski Yunan’ın bir parçası olduğu iddia ediyordu. Ruslar bu hayali kökene dayanarak Akmescit´i “fayda şehri” anlamında Yunanca kökten gelen Simferopol, Gözleve’ye Mihridates Eupator’a izafeten Toriya, Kefe’ye “Theodos ﬁehri” karşılığı olarak Ferahiye, Akyar’a da “muhteşem şehir” anlamında Sivastopol dediler. Amaç Kırım’ın ve kentlerinin Türk kimliğini silmekti. Nitekim sadece şehirlerin isimleri değiştirmekle kalmadılar, sarayları, hanları, camileri de yıktılar. (Kaynak: Gebze Gazetesi arşivi)

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1944704272350837/?d=n