Kırkbir Genç’te sertifika heyecanı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan, “41 Genç 41 Gelecek” projesinin 2016-2017 dönem katılımcı öğrencileri düzenlenen sertifika töreni ile sertifikalarına kavuştu. Lamek Otel’de düzenlenen sertifika törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Köşker’in yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erkan Kaçar, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Sertifika töreninde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, “ Burada görüyoruz ki program amacına ulaşmış. Gençlerimize çok güveniyoruz ve onların kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve geliştirmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.



GENÇLER TÜRKİYE’YE DAMGASINI VURACAK

Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “41 gencimiz burada aldıkları eğitimlerle inşallah ilerleyen dönemde Türkiye’ye damgalarını vuracaklar. Kendilerini geliştirmeleri, geleceğin lideri olmaları noktasında onlara çok güveniyoruz. Proje kapsamında gençlerimizi önemli yöneticiler ve siyasetçilerle bir araya getirdik, onların tecrübelerinden faydalanmaları noktasında onlara yardımcı olduk. Gençlerimizin sadece bu dönemde yanlarında olmadık. Üniversiteyi tercihleri ve üniversite hayatları daha sonrasında iş bulma noktasında da bu gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.



KENDİNİ GELİŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri çok önemli. Belediye olarak altyapı, üstyapı çalışmaları yaparsınız ama o bölgenin insanını geliştirmek kültürel, sosyal anlamada bir şeyler katabilmek çok önemli. Artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu anlamada Gebze’nin siz gençlere çok ihtiyacı var ve sizlere güveniyoruz” dedi.



EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ GENÇLERİMİZ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı selamlama konuşmasında, “Bir ülkede yapılabilecek en büyük çalışma insanına gençliğine yapılacak olan yatırımdır. Bizlerinde en büyük yatırımımız gençlerimiz. Biz çok güzel bir gençliğe sahibiz. İnşallah geleceğin liderleri bu gençler arasından çıkacak. Lider olmak kolay değil önce çok çalışmak lazım ve elini taşın altına koyabilmek te çok önemli” ifadelerini kullandı.



SERTİFİKALAR PROTOKOLDEN