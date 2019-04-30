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‘’Kirlilik değil, iklimin etkisi’’

İzmit Körfezi’nde birkaç gündür görülen kızıl renkli görüntünün kirlilikten kaynaklanmadığı, iklimsel bir durum olduğu kaydedildi.

‘'Kirlilik değil, iklimin etkisi''

30 Nisan 2019 Salı 11:18

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İzmit Körfezi’nde birkaç gündür oluşan kızıl renkli görüntünün vatandaşlar tarafından kirlilik olarak algılanması üzerine, Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Tübitak-MAM ile birlikte yapılan incelemeler sonucu tabakanın kirlilikten değil, biyolojik bir durumdan kaynaklandığı belirlendi.

GEÇİCİ BİR DURUM

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada; “İzmit Körfezi ve Marmara denizinde özellikle ilkbahar aylarında tekrarlayan bu olayın en önemli sebebinin özellikle yağışlar sonucu karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girerek, fitoplankton türlerinin aşırı üremesine neden olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Bu doğal olay, suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olmaktadır” denildi. Yetkililer, durumun geçici olduğu ve endişe edilmemesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

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