Kırsal Mahalleler Doğalgaz Konforuna Kavuşuyor

Başkan Büyükgöz’ün girişimleri sonucunda kırsal mahallelerde başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğalgaz konforuna kavuşacak olan mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar çalışmalardan memnuniyetini dile getiriyor

Gebze’nin kırsal mahalleleri doğalgaz konforuna kavuşuyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleri sonucunda Gebze’nin kırsal mahallelerinde başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze’nin mahallelerinde başlattığı şuyulandırma çalışmalarıyla tapu ve mülkiyet sorunlarını bu yıl sonunda ilçenin gündeminden çıkarmayı hedefleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleri neticesinde kırsal mahallelerde başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kırsal mahallelerin şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı alanlarında başlatılan çalışmalarda yüklenici firma, doğalgaz altyapı imalat işlerini sürdürüyor.



MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği Ahatlı ve Hatipler mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiriyor. Altyapı çalışmalarını yakından takip eden Ahatlı Mahalle Muhtarı Tezcan Gürlek yaptığı açıklamada, “Köyümüze doğalgaz gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Gebze Belediye Başkanımıza, mahalle sakinlerimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun” dedi.



BAŞKAN’DAN ALLAH RAZI OLSUN

Hatipler Mahalle Muhtarı Halil Gük ise açıklamasında şunları söyledi: “Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz sağ olsun, köyümüze doğalgazı getirdi. Mahallemizde çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” Kırsal mahalle sakinleri de, “Zinnur Başkan el attı, doğalgaz köylerimize gelmeye başladı. Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklindeki sözleriyle doğalgaz çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.



