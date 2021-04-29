Kırsal Mahalleler Doğalgaz Konforuna Kavuşuyor

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR
Doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği Ahatlı ve Hatipler mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiriyor. Altyapı çalışmalarını yakından takip eden Ahatlı Mahalle Muhtarı Tezcan Gürlek yaptığı açıklamada, “Köyümüze doğalgaz gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Gebze Belediye Başkanımıza, mahalle sakinlerimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun” dedi.
BAŞKAN’DAN ALLAH RAZI OLSUN
Hatipler Mahalle Muhtarı Halil Gük ise açıklamasında şunları söyledi: “Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz sağ olsun, köyümüze doğalgazı getirdi. Mahallemizde çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” Kırsal mahalle sakinleri de, “Zinnur Başkan el attı, doğalgaz köylerimize gelmeye başladı. Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklindeki sözleriyle doğalgaz çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.