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Kırşehirliler Neşet Ertaş İle Çoştu

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sahne alan Kırşehirliler,Türk Halk müziğinin büyük ustalarından Neşet Ertaş’ın müzikleri ve folklör gösterileriyle güzel bir etkinliğe imza attılar.

Kırşehirliler Neşet Ertaş İle Çoştu

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:05

Kırşehirliler Gecesi’ne Gebze Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Eski Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Kırşehir Boztepe Belediye Başkanı Ramazan Aydın, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri,Dernek Başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Türk Halk müziğinin büyük ustalarından Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehirliler düzenledikleri gecede Neşet Ertaş’ın namına yakışır bir müzik ziyafeti sunarken, halk oyunları gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazandı, Kırşehir yöresi mahalli sanatçıları özellikle söz ve müzikleri Neşet Ertaş’a ait türkülerle sahili dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sunarken, Kırşehirliler Dernek Başkanı Fatih Soylu yaptığı kısa selamlama konuşmasında kendilerini bu anlamlı gecede yalnız bırakmayan başta protokol üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ederken, Kırşehir ilini en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını ifade  etti.

ANADOLU’NUN YANIK ŞEHRİ KIRŞEHİR

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı selamlama konuşmasında, Türk Halk müziğinin büyük ustalarından rahmetli Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehirlilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırşehir ilinin güzelliklerini anlattı. Başkan Karabacak, “Kapadokya Bölgesinin Giriş Kapısı olan, Anadolu’nun tatlı dili ,dertli sazı, doğru sözü, Anadolu’nun Yanık Şehri Kırşehir’in güzel insanları gecemize hoş geldiniz. Türk Halk Müziğinin Efsane İsmi Abdallık Geleneğinin son büyük temsilcisi ”Gönül Dağı” olmayı başarmış "Bozkırın Tezenesi"  Neşet Ertaş’ın hemşerileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Başkan Karabacak ve dernek yönetimi geceye katılan protokol üyelerine günün anısına plaket takdimi yaparken, gecede Şair Kazım Erdem okuduğu şiirlerle geceye renk kattı. Kırşehir Kültür Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu’nun konseriyle eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

 

 

 


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