Kış lastiği ile ilgili açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde kış lastiği kullanma zorunluluğunun özel otomobillerde uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüdün yaşandığı ve kamuoyunda yanlış bir algının oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve muhtemel yanlış bir algıya neden olmamak için aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızca 01.04.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Hususi olarak tescil edilmiş taşıtların, yani özel otomobillerin kış lastiği takmaları zorunluluğu bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, “Belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili duyurular da ilgili valiliklerce yapılacaktır” ifadesine yer verildi.