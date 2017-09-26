banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kış lastiği ile ilgili açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, özel otomobillerin kış lastiği takmaları zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

Kış lastiği ile ilgili açıklama

26 Eylül 2017 Salı 10:07

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde kış lastiği kullanma zorunluluğunun özel otomobillerde uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüdün yaşandığı ve kamuoyunda yanlış bir algının oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve muhtemel yanlış bir algıya neden olmamak için aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızca 01.04.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Hususi olarak tescil edilmiş taşıtların, yani özel otomobillerin kış lastiği takmaları zorunluluğu bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, “Belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili duyurular da ilgili valiliklerce yapılacaktır” ifadesine yer verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tekne faciasında şok eden detay Tekne faciasında şok eden detay
Büyük zam geliyor! Büyük zam geliyor!
Çalışana çifte zam! Çalışana çifte zam!
Kafeye giderken silahla vuruldu Kafeye giderken silahla vuruldu
Kuzey Irak'a hava harekatı Kuzey Irak'a hava harekatı
GTÜ Ailesi kampta buluştu! GTÜ Ailesi kampta buluştu!
Yukarı Çık

banner149

Tekne faciasında şok eden detay
Kandıra Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 24 kişinin hayatını kaybettiği...

Haberi Oku