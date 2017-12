Kış Tedbirleri Toplantısı Yapılıdı

Kurum/kuruluş yöneticileri, aldıkları kış tedbirlerini ve yaptıkları hazırlık çalışmalarını aktardığı toplantıda İlimizin müdahale ekipman kapasitesi değerlendirildi. Olumsuz hava şartlarında Valilik öncülüğünde oluşturulacak kriz merkezi aracılığıyla çalışmaların koordine edileceği, enerji kesintilerinin acilen giderilmesi öncelikli olmak üzere kapalı yolların ivedilikle açılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Gündem başlıklarının karara bağlandığı toplantıya Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Salih Akbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Faruk Keskin, KBB İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Meteoroloji İl Müdürü Sefer Kaçmaz, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, Orman ve Su İşleri Müdürü İlyas Çiçek, DSİ 15. Şube Müdürü Cahit Aşkan, SEDAŞ İşletme Bakım Müdürü Burhan Ak, Karayolları Otoyol İşletme Şefi Nuri Sözer, 14. Şube Şefi Hüseyin Aydın katıldı.



Toplantıya katılan kurum temsilcileri, kış tedbirleri ile ilgili birimlerini ilgilendiren konularda almış oldukları tedbirleri ve yapılan çalışmalarını sunmalarının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; “kış mevsimi nedeniyle il genelinde alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldik. Bu görüşmenin amacı; ilimizde kış mevsimi şartlarında karayolları ve köy yollarında vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için alınacak tedbirler ile trafiğin düzenli olarak akışını temin etmek, herhangi bir olumsuzluk durumunda, acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında kurumlar arasında işbirliğini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasına engel olmaktır. Bu anlamda da kurumlar olarak hepimize görevler düşüyor. Tüm kurumların meteorolojik değerleri takip etmelerini istiyorum. Valiliğimizde kriz merkezi oluşturuyoruz, İnşallah kışı sıkıntısız geçiririz. Elbette her mevsimin değişik etkileri var. Önemli olan mevsim şartlarının günlük hayatımızı etkilemesinin önüne geçmektir. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Enerji bizim en önemli konularımızdan biridir, enerji konusunda bir aksaklık yaşanmaması, çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri çok önemlidir. ” dedi ve tüm kurumlara birimleri ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almaları hususunda talimat verdi.