Kişisel Gelişim Kursları açılıyor

Çocuklarımıza İngilizceyi, Arapçayı, öğretirken, bilgisayar kullanımını, keman çalmayı, satranç oynamayı ve etkili güzel konuşma becerileriyle de donanımlı hale getiriyoruz.
Öğrenci ve kursiyerlerimiz bir yandan drama ile hayatı yeniden yorumlarken diğer taraftan beyni etkin kullanma metotları sayesinde pratik bilgileri kalıcı hale getirmeyi ve bunları hayat felsefesi halinde yaşamayı öğreniyorlar.
Çeyrek asırlık Çözüm tecrübesi ile çocuklarımızı tek bir yapıda değil, birbirinden farklı ve bütüncül yaklaşımlarla yetiştiriyoruz.
Gebze Hacı Halil mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:33-Gümgüm İş Merkezi 3. Katta açılan kurumumuz, çeyrek asırlık Çözüm tecrübesini sunmaya devam edecek. Etüt merkezlerinin kapanması ile öğrencilere alternatif eğitim programları açarak gelişimlerine destek oluyoruz.
Kurumumuzda yaz ve kış programları uygulanacak. Bu kapsamda ayrıntılı bilgi ve sizin için sunacağımız hizmetler hakkında bilgi almak için sizleri eğitim merkezimize bekliyoruz.
Yaz tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için Kuranı kerim, temel dini bilgiler, İngilizce , gitar, bağlama ve drama derslerinden oluşan 8 haftalık bir program ile öğrencilerinizin keyifli bir tatil ve eğitim dönemi geçirmelerini sağlayacağız. Ayrıntılı bilgi için 0530 656 0622 nolu numaradan bize ulaşabilirsiniz.