Kısıtlama Günlerinde UlaşımPark Hizmet Verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, resmi tatil 01 Ocak ve kısıtlamaların olacağı 2 – 3 Ocak günlerinde mağduriyet yaşatmamak için seferlerine devam edecek.





UlaşımPark 01 – 02 – 03 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağında yasaktan muaf yolculara hizmet sağlayabilmek için otobüs seferlerine 52 hatta devam edecek. Tramvay hattı üzerinde de belirlenen saat aralığında seferlerine göre tramvay yerine UlaşımPark otobüsleriyle hizmet verilecek.

12 İLÇEDE ULAŞIM HİZMETİ

Sokağa çıkma yasağının olacağı 01 – 02 – 03 Ocak tarihlerinde yasaktan muaf vatandaşların mağdur olmaması için 52 hatta sefer hizmeti verilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan duyuruda Belediye iştiraklerinden UlaşımPark’ın 12 ilçede hizmet vereceği duyuruldu.

SEFERLER DEVAM EDECEK

Ulaşımpark otobüsleri kısıtlamaların olacağı günlerde sabah saat 07.00 – 09.00 ile akşam 17.00 – 19.00 saatleri arasında toplamda 52 hatta hizmet verecek. Bunun yanı sıra mağduriyet yaşanmaması için 19.00 – 21.00 saatleri arasında 23 hatla hizmet sunulacak.

AKÇARAY HATTINDA OTOBÜSLE RİNG SEFER

Tramvay seferleri yapılmayacak. Tramvay seferlerinin yerine tramvay hattı üzerinde otobüslerle seferler gerçekleştirilecek. Deniz Ulaşım ve Özel Halk Otobüsü seferleri de yapılmayacak.