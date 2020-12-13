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Kısıtlamanın 2. gününde'de fen işleri ekipleri sahada

Başkan Büyükgöz talimat verdi, ekipler teyakkuza geçti.

Kısıtlamanın 2. gününde'de fen işleri ekipleri sahada

13 Aralık 2020 Pazar 18:32

 Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, Gebze’de hizmete dönüşüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında tam kadro sahaya inen Gebze Belediyesi’nin fen işleri müdürlüğü ekipleri de boş durmuyor. Belirlenen program dahilinde Gebze’nin dört bir yanında çalışmalarına hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler hafta sonu Pelitli Mahallesi 4405 sokak ve bağlantılarında sıfır parke yol yapımını tamamladı. Fen işleri ekipleri ayrıca Kadıllı Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmasının yanı sıra Hacı Halil Mahallesi 1207 ve 1209 sokaklarla kaldırım çalışması, kamyoncular garajı etrafında kaldırım çalışması, Ulus Mahallesi Topal Osmanağa Caddesi’nde kaldırım çalışması ve Denizli Mahallesi’nde altyapısı biten sokaklarda parke yol tamiri işlerini de tamamladı.

 

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