Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor

22 Ekim Cuma günü kitapseverlere kapılarını açan Çayırova 2. Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor. İlçeye kültürel hareketlilik kazandırmak için iki yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Çayırova Kitap Fuarı, söyleşi, imza günü, tiyatro etkinlikleri ile devam ediyor.

Çayırova başta olmak üzere civar ilçelerden ziyaretçilerini ağırlayan kitap fuarı büyük ilgi görüyor. 60 yazar,70 yayınevi ve 500 bin kitapla okurları bekleyen fuarda yazarların söyleşileri büyük beğeni topluyor. Bekir Develi’den sonra Alişan Kapaklıkaya söyleşi gerçekleştirdi. Kültür salonunun dolduğu söyleşiyi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de takip etti.

Söyleşi öncesi bir selamlama konuşması yapan Başkan Çiftçi,” Salgın dolayısıyla ile ara verdiklerini kitap fuarının ikincisini düzenlediklerini belirterek, vatandaşların ilgisinden memnun ve mutlu olduklarını söyledi. Kitap fuarı ile ilçeye kültürel hareketlilik getirdiklerini belirten Çiftçi, tiyatro ile çocukları ve yetişkinleri eğlendirdiklerini, Çayırova’yı imar ederken, geleceği de inşa ettiklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından sahneye çıkan Yazar Alişan Kapaklıkaya gerçek hayatından kesitlerle konukları hem düşündürdü, hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Başkan Çiftçi, bir saatlik söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Kapaklıkaya’ya günün anısına plaket takdim etti.















