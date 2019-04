Kitap Fuarı Dolu Dolu Geçecek

11. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak “Kocaeli’nin yüz akı, ziyaretçi, etkinlik, katılımcı açısından Türkiye’nin en büyük kitap buluşması olan fuarımıza hoş geldiniz” dedi. Çakmak, “Kitap fuarımızın 11’incisini düzenliyoruz. Bundan önce düzenlediğimiz 10 fuarı 4 milyon 700 bin kitapsever ziyaret etti. Fuarımız pek çok rekora imza attı. Bu yıl fuarımızın içeriği, katılımcıları ve misafir yazarlarına baktığımızda inşallah yeni rekorlara daha imza atacağız. Okumak her yaramızın merhemidir, ilacıdır. Zira çevre duyarlılığından entelektüel verimliliğe, tarih bilincinden vatandaş duyarlılığına, her güzel şey kitapla buluşmanın mahsulüdür. Bugünden başlayarak, 5 Mayıs akşamına kadar şehrimiz kitap kokacak, şehrimiz kitabın yaydığı her türlü güzellikle buluşacak. Şehrimiz daha güzel olacak. 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu, 750’yi aşkın söyleşi, paneller ve imza etkinlikleri ile kitaplardan bir dünya kuracağız. Kocaeli’nin, Türkiye’nin, insanlığın daha mutlu olması için, kitapların arasında dolaşacak, yeni ufuklar keşfedeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİME YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise konuşmasında, “Toplumlar, ülkeler gelenekler sayesinde ayakta kalır. Bizim de Kocaeli’de geleneklerin yaşatılması için büyük mücadele içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. En anlamlı faaliyet Kitap Fuarımızdır. Kitap Fuarını başlatan ve Türkiye’de en önemli Kitap Fuarı olarak geliştiren KBB eski Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederim. Kitap Fuarımız marka değerimize en önemli katkı sağlayan etkinlik olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dünyadaki en gelişmiş ülkelere bakın, bu ülkeler aynı zamanda eğitim sistemleri de en iyi ülkeler. Eğitim sistemi güçlü olmadan güçlü ülke yoktur. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Her ailemize bir çağrım var. Çocuklarımızın geleceği parlak olsun. Çocuklarımızın okuma yazmayı öğrendiği zamandan itibaren ailelerimiz çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırması gerekiyor ve bunu ailelerimizden rica ediyorum. Bunu başarabilirsek ülkemizin geleceğinden endişe etmemize gerek yoktur” dedi.

“KİTAP FUARI KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞIMIZI ARTIRACAK”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında, “2 üniversitesinde 80 bini aşkın öğrencisiyle önemli bir kente sahibiz. Kültürel anlamda katkı sağlayacak bu fuar da çok önemli. Kitap okumak için belirli konularda arzu ettiğimiz yüzdelerde değiliz. Bu fuarımız da bu oranın artmasına katkı sunacak en önemli etkinlik arasında. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kültürel etkinliğe katkı sunan yazarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ONUR KONUĞUNA HEDİYE

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, fuarın onur konuğu yazar Ayşe Kulin’e Kocaeli Minyatürleri Özel Albümü’nü takdim etti. Fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri ile birlikte kesildi. Ardından protokol üyeleri birlikte Kitap Fuarını dolaştı.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUYUCU UNUTULMADI

Bu yıl fuar alanında bulunan kitap kumbarasına ziyaretçiler tarafından atılacak kitaplar, Gebze’de öğrencisi tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Kuyucu adına toplanacak. “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” kampanyasıyla kumbarada birikecek kitaplar, şehit öğretmen Kuyucu’nun okulunda yapılacak kütüphaneye verilecek. Kumbaraya ilk kitabı ise şehit öğretmen Kuyucu’nun ailesi ve mesai arkadaşları atacak. Öğretmenler topluca kumbaraya kitap bırakarak, farkındalık oluşturacaklar. Memur-Sen işbirliği ile yürütülecek olan kitap bağış kampanyasına yoğun bir katılım bekleniyor.

ARABADA SİNEMA ETKİNLİĞİ

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘’Arabada Sinema’’ etkinliği kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkında özel bir düzenek hazırlanacak. Otoparka araçlarıyla gelecek olan ziyaretçiler, sinema için ayrılan bölümlere arabalarını park edecek. Film gösterimi başladığında ise sesi, ayarladıkları radyo frekansı üzerinden duyabilecekler. Etkinlik kapsamında 30 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Süt Kardeşler, 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da ise Her Çocuk Özeldir filmleri izlenecek.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ

Unesco tarafından ilan edilen Dede Korkut yılı nedeniyle fuar alanında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından bir sahne oluşturulacak. Burada her gün Dede Korkut temalı tiyatro oyunları sahnelenecek.

KARİKATÜR OKULU ATÖLYESİ VE SERGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri tarafından Dede Korkut ve hikayelerinin çizgiye döküldüğü bir sergi yapılacak. Ayrıca Karikatür Okulunda eğitim alan çocukların eserlerinden oluşan Kakao Dergisi hazırlanarak, ziyaretçilere hediye edilecek. 28 Nisan Pazar ve 4 Mayıs Cumartesi günü alana gelen genç ziyaretçilerle karikatür çizim etkinleri yapılacak.

KOTO’DAN İNDİRİM KUPONU

Kocaeli Ticaret Odasının, kitap fuarı kapsamında düzenlediği ‘’Alışveriş Senden Kitabın Benden’’ kampanyası için 10 TL indirim kuponu çarşıdaki mağazalarda dağıtılmaya başlandı. 1 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında KOTO üyesi iş yerlerinden 75 TL alışveriş yapıp indirim kuponu alanlar, Kitap Fuarından indirimli kitap alabilecek.

HAZİNE AVI ETKİNLİĞİ

Fuar alanında bu yıl çok ilgi görmesi beklenen Hazine Avı etkinliği düzenlenecek. QR Kod uygulamasıyla etkinliğe katılan ziyaretçilerden verilen görevleri yerine getirmeleri istenecek. Yarışmanın ödülü elbette kitap olacak. Kocaeli Kitap Fuarı mobil uygulaması indirildikten sonra uygulamada bulunan Hazine Avı oyunuyla istenen görevler yapılacak ve başarılı olan kitapseverler hediyelerine kavuşacak.

SEVİLEN YAZARLAR BU FUARDA

11. Kocaeli Kitap Fuarı’na aralarında İlber Ortaylı, Ercan Kesal, Beyazıt Akman, Pelin Çift-Erhan Altunay, Canan Karatay, Hatice Kübra Tongar, Nevzat Tarhan, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Erol Erdoğan, Sinan Yağmur, Sultan Tarlacı, Mete Yarar, Ataol Behramoğlu, Melih Tuğtağ, Mustafa Özel, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirligil, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Ümit, Kelam Sayar/Erol Göka, Nedim Saban, Erhan Afyoncu, Ahmet Şerif İzgören, Aret Vartanyan, Yusuf Kaplan, Cem Seymen, Nedim Şener/Ferhat Ünlü, Tarık Tufan, Abdullah Ağar, Erem Şentürk, Semih Kaplanoğlu, Ayşe Böhürler, Enver Aysever/Eran Aysan, Hakan Çelik, Canan Tan, Cem Kınay, Cansu Canan, Leyla İpekçi, Veyis Ateş gibi tanınmış yazar, gazeteci, akademisyen ve düşünür katılacak.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN YAYINEVLERİ

Fuarda aralarında ‘’1984 Yayınevi, 40'lar Kulübü, Akis Kitap, Albayrak Yayın Grubu, Alfa Kitap, April Yayıncılık, Ares Kitap, Asi Kitap, Başaran Yayınları, Beyaz Balina Yayınları, Bilgi Çocuk, Bilgi Yayınevi, Büyük Doğu Yayınları, Büyülü Fener Yayınları, Çamlıca Basım Yayın, Can Yayınları, Carpedıem Kitap, Dharma Yayınları, Doğan Kitap, Düşün Yayınları, Ekinoks Yayınları, Epsilon Yayınları, Ezgi Kitabevi, Genç Timaş, Gold Yayıncılık, Hayat Yayınları, İlke Yayıncılık, İnkılab Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Yayınevi, Kafa Dergisi, Kafka Okur Dergisi, Kırmızı Kedi Yayınevi, Lopus Yayınevi, Martı Yayınları, Mavibulut Yayıncılık, Metis Yayınları, Nar Yayınları, Nemesis Kitap, Nesil Yayınları, Odtü Yayıncılık, Otto Yayınları, P Kitap, Pegasus Yayıncılık, Pena Yayınları, Sisyphos Yayınları, Siyah Kuğu Kitap, Star Yayıncılık, Timaş Yayınları, Uysal Yayınevi, Vadi Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Zeus Kitabevi, Zinde Yayınevi’nin de bulunduğu 490 tanınmış yayınevi ve kitapçı da stantlarda yerini alacak.

10 YILDA 5 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 11. kez kapılarını kitap tutkunlarına açacak. Kocaeli Kitap Fuarı, her sene kendi rekorunu kırarak 10 senede 4 milyon 604 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.

KİTAPSEVERLERİN TÜM İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLDÜ

Fuarın düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi’ne vatandaşların gidiş-gelişi için güzergah düzenlemeleri yapıldı. Alanının çevresindeki binlerce araçlık otopark yine ücretsiz olarak araç sahiplerinin hizmetinde olacak. Ring otobüs seferlerimizle İzmit merkez ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünden fuara kolay ulaşımı sağlayacak. Ayrıca Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında ilimizdeki ilk, orta ve liselerden öğrencilerimiz belediye otobüslerimizle fuara taşınacak.

İSTER KİTAP OKU, İSTER SÖYLEŞİ DİNLE, İSTERSEN KİTAP İMZALAT

7’den 70’e kitapseverler bu yıl yine çok sevdikleri yazarların kitaplarında nice yolculuklara çıkacak, hayranı oldukları bir yazara kitaplarını imzalatmak için saatlerce sırada bekleyecek, ardından tatlı bir yorgunluk içinde, her görüş ve fikirden konuşmacının katıldığı söyleşileri dikkatle dinleyecek. 9 gün boyunca bizleri kitaplar arasında, her türlü görüşün özgürce dile getirildiği, bambaşka ufuklara uzanacağımız bir kitap fuarı bizleri bekliyor. Bazılarımız ise sahaflardaki sararmış yapraklarda gençliğinin o en güzel günlerini, en tatlı anılarını bulacak.

DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

Sadece Kocaeli’nin değil Türkiye’nin sahiplendiği Kocaeli Kitap Fuarı’na, bu sene de önemli kurum ve kuruluşlar destek sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Birliği, Radyo 7, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Üniversitesi fuarımıza destek veren kurumlar arasında yer alacak.