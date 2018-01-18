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Kitap okuma yarışması

Gebze’de ödüllü kitap okuma yarışması gerçekleşecek.

Kitap okuma yarışması

18 Ocak 2018 Perşembe 11:42

İstiklal Marşı Şairimiz ve büyük fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’un yazıp milletimize armağan ettiği İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM kabul edilişinin 97. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve örnek şahsiyetini gençlere tanıtmak amacıyla, Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile ödüllü “Okuma Yarışması” programı düzenleniyor. Etkinlik kapsamında Eğitimci Yazar Musa Yaşaroğlu’nun “Sürgündeki Palto” adlı kitabı, 5 okulda 1079 adet 11. sınıf öğrencilerine hediye edildi. Dereceye giren öğrenciler, kitaptan hazırlanan sorularla belirlenecek ve her okulun ilk üçe giren öğrencisine ödül verilecek. 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10.30’da Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleşecek programda Eğitimci Yazar Musa Yaşaroğlu tarafından öğrencilere verilecek ”Hisli Bir Yürek: AKİF” konulu konferansın ardından, Okur Yazar Buluşması, İmza Günü ve Ödül Töreni etkinliği gerçekleşecek.

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