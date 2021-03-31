‘’Kitap okumanız gurur verici, sizler bu konuda öndersiniz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 29 Mart- 04 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’ni aktif olarak kullanan ve en fazla kitap okuyan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Buraya gelmeniz gurur verici. Sizler bu konuda öndersiniz” dedi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, okurlarla gerçekleştirdiği sohbetin ardından en fazla kitap okuyan 10 vatandaşa kitap seti armağan etti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, en fazla kitap okuyanlar arasında yer alan ancak vatani görevi dolayısıyla Kütahya’da bulunan er Selami Meydan ile de görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Başkan, talep olması durumunda er Meydan’ın birliğine kütüphane yapabilecekleri müjdesini verdi.

KAPSAMLI KÜTÜPHANE

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın okurlarla yaptığı sohbette, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nin son derece kapsamlı bir kütüphane olduğunu söyledi. Kütüphanenin Seka Bilim Merkezi ile iç içe olmasının önemine vurgu yapan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Konular, Felsefe, Din, Toplum Bilimleri, Dil ve Dil Bilim, Doğa Bilimleri ve Matematik, Teknoloji (Uygulamalı Bilimler), Güzel ve Dekoratif Sanatlar, Edebiyat (yetişkin ve çocuk), Tarih, Coğrafya ana başlıklardaki konularda 20.000 basılı yayının yer aldığını kaydetti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kütüphanede ayrıca, dijitalde 23.000 E-Kitapla hizmet verildiğini anlattı.

AVANTAJ VE DEZAVANTAJ BİR ARADA

Eskiden insanların İskenderiye Kütüphaneleri gibi büyük kütüphaneler yaptığını hatırlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Bugün kütüphaneler bu mekan bağlamını ortadan kaldırdı. Üniversitede yüksek lisans yaparken kütüphanelere giderdik. Doktora döneminde ise online veri tabanından makalelere ulaşmaya başladık. Ama tabii kağıda dokunmak başka bir şey. Okuduğunuz bir cümlenin altını çizmenin keyfi başka. Bazen online okuma mı yoksa kitapla yüz yüze olmak mı iyi diye düşünüyorum. Eskiden bir kitaba ulaşmak için kilometrelerce yol kat ederken, şimdi elektronik imkanlarla o kitaba ulaşabiliyorsunuz. Sanki avantaj ve dezavantaj bir arada gibi” şeklinde konuştu.

SON OKUDUĞU KİTAPTAN ÖRNEK VERDİ

Başkan, avantaj ve dezavantaj bahsi sırasında okurlarla son okuduğu “Davut ve Golyat” kitabı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Davut’un elindeki dezavantajın bir anda avantaja dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bazen dezavantajların insan hayatında avantaja dönüşebileceğini bunun da okumak ve eğitimle mümkün olabileceğini kaydetti. İnsanoğlunun bugün düşünen makineler yaparak her şeye müdahale edebildiğini, sentetik hücrelerin üretilebildiğini ve bu hücrelerden organ yapma aşamasına gelindiğini ifade eden Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Dünya başka bir yere doğru gidiyor. Bu rekabette en önemlisi gençlerin okumasını sağlamak, onları kitapla buluşturmaktır. Kur’an-ı Kerim’de ‘Yeryüzünde Allahın ayetleri vardır’ ayeti yer alıyor. DNA, yer çekimi işte bu ayetlerdendir. Bunları anlamımız lazım. Okumayı sevdirmek bizim gelecek nesiller için yapacağımız en önemli işimizdir” dedi.

MİNİK MEHMET EMİR’E BAŞKAN SÖZÜ

Öte yandan sohbet sırasında salonda bulunan 6 yaşındaki Mehmet Emir elindeki çocuk kitabı ile Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanına geldi. Başkana, “Bu kitabı okuyalım mı? diye soran minik Emir’e, Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Okuyalım” diyerek cevap verdi. Emir’i yanına alarak kitabı inceleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Emir sana söz veriyorum. Burada seninle buluşup, bu kitabı okuyacağız” dedi.

ER SELAMİ MEYDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu arada en fazla kitap okuyanlar arasında yer alan ancak vatani görevi dolayısıyla Kütahya’da bulunan er Selami Meydan ile görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Mehmetçiğimizi okumaya olan ilgisi nedeniyle tebrik eden Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kendisinden bir talebi olup olmadığını sordu. Er Selami Meydan ise kendisini unutmadığı için Başkan Doç. Dr. Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, görüşmeyi sonlandırmadan önce ise, “Orada vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize, komutanlarımıza selamlarımı iletiyorum. Birliğinizden talep olması durumunda oraya bir kütüphane yapabiliriz” müjdesini verdi.

“KIZIM, MEKTUBUNUZLA YENİDEN OKUMAYA BAŞLADI”

Sohbet sırasında söz alan bir vatandaş ise Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Kısa bir süre önce kızının artık kitap okumak istemediğini söylediğini anlatan vatandaş, “Ancak ertesi gün evimize sizin bize hediye olarak gönderdiğiniz kitaplar geldi. İçinde bize yazdığınız mektubu kızım da okudu. Oradaki samimiyetiniz kızımı çok etkiledi ve yeniden kitap okumaya başladı. Çok teşekkür ederim” dedi.

ÖĞRENCİSİNDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

En fazla kitap okuyanlar arasında Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın üniversiteden öğrencisi olan Büşra Çelik de yer aldı. Sohbette söz alan Büşra Çelik, “Hocam siz derslerde bize her zaman okumanın önemini anlatır ve okumamız gerektiğini söylerdiniz. Bu tavsiyeniz hayatımda önemli bir yer edindi. Bugün ben de bu tavsiye ile okuyorum ve çocuklarıma da örnek oluyorum. Size çok teşekkür ederim” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN OKURLARINA ANLAMLI HEDİYE

Sohbetin sonunda Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’ni aktif olarak kullanan ve en çok kitap okuyan 10 kişiye, 10’lu kitap setlerini armağan ederek, tebrik etti. Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen toplantıda, Emekli Biyoloji öğretmeni Naci Ayata, Behlül Kızıltaş, Onurhan Talan, Ayşegül Demirtaş, Adem Özkardeş, Beyza Alim, Büşra Çelik ve 10 yaşındaki Selin Aslan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın elinden hediye kitaplarını aldı. Bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası münasebetiyle kütüphaneyi aktif olarak kullanan, en çok kitap okuyan 100 kişiye kitap seti armağan etti. Kitaplar vatandaşların evlerine Başkanın teşekkür mektubu ile gönderildi.









