"Kitap" Temalı Kısa Film Yarışması

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesi, gençlerin ilgisini artırmak için “Çek Bir Roman, Film Olsun” isimli yarışma düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yazarlarla okurları buluşturan Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli Kitap Fuarı; bu yıl 11’nci kez kapılarını açıyor. 27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı’nı geçtiğimiz yıllarda toplam 3 milyon 827 bin kişi ziyaret etti. Bu yılki teması “Hikâye ve Roman” olan Kocaeli Kitap Fuarı, 11’nci yaşını sürpriz etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda Kitap Fuarı öncesi gençlerin ilgisini ve farkındalığını arttırmak için “Çek Bir Roman, Film Olsun” isimli yarışma düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 NİSAN

“Çek Bir Roman, Film Olsun” isimli yarışmasında belirlenen 20 kitaptan esinlenilerek oluşturulmuş 59 saniyelik filmler yarışacak. Çektikleri kısa filmleri www.cekbirromanfilmolsun.com web sitesine yüklen kişiler ödüllü yarışmaya başvuru yapmış sayılacak. 2 Nisan’da başlayacak ödüllü yarışma, 19 Nisan’a kadar başvuru alacak. Yarışma sonucunda kazanan talihliler 25 Nisan tarihinde Kocaeli Kitap Fuarı resmi Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarından ilan edilecek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.cekbirromanfilmolsun.com web sitesinden ulaşılabilecek.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÖDÜLLER

Katılımcılar “Çek Bir Roman, Film Olsun” ödüllü Instagram yarışmasına, 10 yerli, 10 yabancı kitaptan istediğini seçerek, 59 saniyelik video ile film çekecek. Yarışmaya, 18 yaşından büyük herkes katılabilecek. Yarışma sonucu birinci Huawei P20 Pro cep telefonu, ikinci Fujifilm X-T100 + XC16-50mm Kit fotoğraf makinası, üçüncü GoPro Hero 5 kamera kazanacak. Ayrıca jüri tarafından seçilen 3 farklı kişiye de mansiyon ödülü verilecek.

KISA FİLM KONUSU OLACAK KİTAPLAR

Yarışmaya katılacak filmlerin belirtilmiş 20 eserden herhangi birinden esinlenilerek çekilmesi gerekiyor. Filmin içeriği, kitap konusunun tamamı veya kitap içinden herhangi bir kesitten oluşmak zorunda. 59 saniyelik kısa filme konu olacak kitaplar ise şunlar; “Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur, Balzac – Vadideki Zambak, Cengiz Aytmatov – Selvi Boylum Al Yazmalım, Cervantes – Don Kişot, Daniel Defoe - Robinson Crusoe, Dostoyevski – Suç ve Ceza, Franz Kafka – Dava, Halide Edib Adıvar – Ateşten Gömlek, Ivan Turgenyev – Babalar ve Oğullar, Jack London – Beyaz Diş, Kemal Tahir – Devlet Ana, Oğuz Atay – Tutunamayanlar, Orhan Kemal – Gurbet Kuşları, Peyami Safa – Yalnızız, Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu, Sabahattin Ali – Kürk Mantolu Madonna, Tarık Buğra – Küçük Ağa, Tolstoy – Savaş ve Barış, Victor Hugo – Sefiller, Yaşar Kemal – İnce Memed.”