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Kızılay Darıca Şubesi Faaliyetlerine Devam Ediyor

Kızılay Darıca Şubesi Yönetimi ve Gönüllüleri aralıksız faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay Darıca Şubesi Faaliyetlerine Devam Ediyor

29 Mart 2021 Pazartesi 21:46

Sosyal Yardımlar: Ayni ve Nakdi yardımların yapılması (alış veriş kartı, gıda, giysi vb. yardımlar) Ulusal Afet yardımları: Temel gıda, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri yardımı.
Salgın Faaliyetleri: Sağlık çalışanlarına, hasta ve yakınlarına, kolluk kuvvetlerine, yönelik ikramlık, koruyucu ekipman ve giyim yardımları. Halkın salgın konusunda bilinçlendirme faaliyetleri Kaymakamlık bünyesinde VEFA Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlanması Kan Hizmetleri: Darıca ilçesinde bulunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel dernekler ile kan bağışı organizasyonu düzenlenmesi gibi etkinliklerle faaliyetlerine devam ediyor. Kızılay Darıca Şubesinden yapılan açıklamada; ''Tüm halkımızı Kızılay ailesine gönüllü olarak katılmasını ve destek olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 


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