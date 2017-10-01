Kızılay Dilovası'nda aşure dağıttı

Halka hizmet yolunda sınır tanımayan Dilovası Kızılay aşure gününe özel binler aşure dağıtılası toplumda Sevinç'le karşılandı

Gazetemize konuşan Dilovası Kızılay Başkanı Ali Üzer ilçemize 7/24 hizmet vermekteyiz her ihtiyacını karşılamak için yönetiminiz ile gece gündüz çalışmaktayız

Yönetim kurulu üyesi İbrahim Kılıç

Bugün Muharremin 10. Günü Aşure günümüz Müslümanlar için önemli bir gün. Yönetim olarak bugün vatandaşlarımıza aşure vesilesi ile bir araya gelmek istedik. Bu her sene gelenek haline geldi. Bu tür etkinlikler çok güzel oluyor yardım yaparak mutlu olmak kadar güzel bir duygu yok. Hemde vatandaşlarımızla iç içe oluyoruz. Dinimiz ve örf adetlerimizin en önde gelen günlerinden olan bu gün çokça selam vermeli, sadaka dağıtmalı ve hayır hasenat yapmalıyız. Vatandaşlarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu güzel günde bu kadar güzel bir program yapan Dilovası Kızılay yönetimini tebrik ediyoruz.