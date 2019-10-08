Kızılkaya Maden Dağlarındaki Çevre Ve Doğa Katliamı Türkiye Büyük millet Meclisi Gündemine geldi

Aylardan beri Giresun Espiye Kızılkaya maden dağlarındaki yaşanan çevre doğa ve tarih katliamı ile ilgili yazılar yazıyor ve belgeseller çekerek mücadele veriyoruz. Son hazırladığımız haber ve belgeselin lingini sizlerle paylaşıyor çevre ve doğa katliamının bir an önce durdurulmasını istiyoruz

Aylardan beri Giresun Espiye Kızılkaya maden dağlarındaki yaşanan çevre doğa ve tarih katliamı ile ilgili yazılar yazıyor ve belgeseller çekerek mücadele veriyoruz. Son hazırladığımız haber ve belgeselin lingini sizlerle paylaşıyor çevre ve doğa katliamının bir an önce durdurulmasını istiyoruz

Aylardan beri Giresun Espiye Kızılkaya maden dağlarındaki yaşanan çevre doğa ve tarih katliamı ile ilgili yazılar yazıyor ve belgeseller çekerek mücadele veriyoruz. Son hazırladığımız haber ve belgeselin lingini sizlerle paylaşıyor çevre ve doğa katliamının bir an önce durdurulmasını istiyoruz

Kızılkaya maden dağlarındaki çevre katliamı ile ilgili CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı bir soru önergesi hazırlayarak konuyu TBMM gündemine taşıdı ve soru önergesinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırmasını istedi.

Kızılkaya maden dağlarındaki çevre katliamı ile ilgili CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı bir soru önergesi hazırlayarak konuyu TBMM gündemine taşıdı ve soru önergesinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, konuyu her yönü ile araştırıp kamuoyuna açıklama yapmalı. Kızılkaya maden dağlarındaki çevre ve doğa katliamını durdurmalıdır. Kızılkaya maden dağları ile ilgili İhlas haber Ajansı tarafında hazırlanan haberi çevre ve şehircilik bakanının okumasını istiyor haberin lingini paylaşıyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, konuyu her yönü ile araştırıp kamuoyuna açıklama yapmalı. Kızılkaya maden dağlarındaki çevre ve doğa katliamını durdurmalıdır. Kızılkaya maden dağları ile ilgili İhlas haber Ajansı tarafında hazırlanan haberi çevre ve şehircilik bakanının okumasını istiyor haberin lingini paylaşıyorum.

Kızılkaya Maden Dağlarındaki çevre ve doğa katliamı ile ilgili Giresun il genel meclisi toplantısında konu gündeme geldi.

Kızılkaya Maden Dağlarındaki çevre ve doğa katliamı ile ilgili Giresun il genel meclisi toplantısında konu gündeme geldi.

Kızılkaya Maden Dağlarındaki çevre ve doğa katliamı ile ilgili Giresun il genel meclisi toplantısında konu gündeme geldi.

Tığlı, Espiye ilçesi Kızılkaya mevkiinde ETİ Bakır A.Ş. tarafından Açık Ocak Madenciliği yöntemi ile işletilmesi planlanan ve “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilen sahada 3 yıl boyunca patlatma yöntemi ile Bakır Cevheri aranacağını ifade ederek, çıkartılan madenin ise aynı bölge de işleneceğini ve elde edilen konsantre maden partiküllerinin 300 km uzaklıktaki Samsun’da bulunan ETİ Bakır A.Ş.’nin İşletmesine nakledileceğini vurguladı. CHP’li Tığlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu.

Tığlı, Espiye ilçesi Kızılkaya mevkiinde ETİ Bakır A.Ş. tarafından Açık Ocak Madenciliği yöntemi ile işletilmesi planlanan ve “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilen sahada 3 yıl boyunca patlatma yöntemi ile Bakır Cevheri aranacağını ifade ederek, çıkartılan madenin ise aynı bölge de işleneceğini ve elde edilen konsantre maden partiküllerinin 300 km uzaklıktaki Samsun’da bulunan ETİ Bakır A.Ş.’nin İşletmesine nakledileceğini vurguladı. CHP’li Tığlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu.

Tığlı, Espiye ilçesi Kızılkaya mevkiinde ETİ Bakır A.Ş. tarafından Açık Ocak Madenciliği yöntemi ile işletilmesi planlanan ve “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilen sahada 3 yıl boyunca patlatma yöntemi ile Bakır Cevheri aranacağını ifade ederek, çıkartılan madenin ise aynı bölge de işleneceğini ve elde edilen konsantre maden partiküllerinin 300 km uzaklıktaki Samsun’da bulunan ETİ Bakır A.Ş.’nin İşletmesine nakledileceğini vurguladı. CHP’li Tığlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu.

CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

1. ETİ Maden A.Ş. ve Cengiz Holding, gerçekleştirmeyi planladıkları bu faaliyetin çevre sorunlarına nasıl etki edeceği ile ilgili her hangi bir ÇED Raporu hazırladılar mı?

2. İktidar tarafından çevre kanununda yapılan “Petrol, jeotermal kaynak ve maden arama faaliyetleri için “ÇED Gerekli Değildir” değişikliğinin Anayasanın 2’nci; 11’nci, 17’nci; 56’ncı ve 90’ncı (milletlerarası sözleşmeler) maddelerine aykırı olduğu bilindiği halde neden bu madene çalışma ruhsatı verilmiştir?

3. Daha önce yaptığı tüm işlerde toplum önceliğini ve kamu yararını görmezden gelen ve milyonluk vergi borçları silinen Cengiz Holding; bu madeni işletmek için hangi taahhütlerde bulunmuştur? Cengiz Holding’in Giresun ilinde ve Karadeniz genelinde maden aramak için aldığı kaç ruhsatı bulunmaktadır?

4. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4 Mart 2016 tarihinde Doğu Karadeniz’de Artvin, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da maden aranacağını söylemesinden sonra Giresun ilinde hangi firmalara, hangi bölgelerde kaç adet maden arama ruhsatı verilmiştir? 2016 yılından önce bu sayı kaçtı?

5. Açık ocak madenciliğinin zararları bilindiği halde bu madencilik faaliyetinin “Üstün Kamu Yararı” adı ile yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Burada ki üstün kamu yararı nedir? Üstün Kamu Yararı statüsünde olmasının Cengiz Holding firması ile bir alakası var mıdır?

6. Doğal güzelliği, barındırdığı endemik bitkiler ve yaban hayatı ile Soğukpınar Kızılkaya Maden Dağlarının “Doğal Tabiat Parkı” ilan edilmesi beklenirken, madenciliğe açılması doğa katliamı değildir de nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu bölgeyi neden Doğal Tabiat Parkı ilan etmiyor?

7. Maden arama esnasında yapılacak patlatmalar yöre halkına haber veriliyor mu? Patlatmalar sırasında nasıl bir güvenlik önlemi alınacaktır? Bu madencilik faaliyetinin burada yapılması için yöre halkı ile bilgilendirme toplantıları neden yapılmamıştır? Orada doğan, büyüyen ve yıllardır oralarda yaşayan halkın endişeleri ve istekleri neden görmezden gelinmektedir?

8. 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce görev yapan Soğukpınar Belde Belediye Başkanı, bu madenle ilgili geçen her süreçte bilgilendirildiği halde neden şimdiki belediye başkanı bilgilendirilmiyor? Devletin belediyelere verdiği bilgiler belediye başkanının hangi siyasi partiden olduğu ile mi alakalıdır? İktidar partisini temsil etmeyen belediye başkanlarına yaşanan süreçle ilgili bilgi verilmiyor mu?

9. Cengiz Holding firmasının, Kızılkaya madeninde yapacağı maden çalışmalarının su kaynaklarımıza ve tarım alanlarımıza vereceği zararlar tespit edilmiş midir? Devlet Su İşleri ruhsat verilmeden önce bölgeden su analizleri almış ve raporunu sizlere sunmuş mudur?

10. Patlama ile meydana gelecek toz bulutlarının fındık ağaçlarına vereceği zararların kısa ve uzun vadede hangi boyutlarda olacağı araştırılmış mıdır? Yaşanacak verim düşüklüğünün sorumlusu kim olacaktır?

11. Maden çalışmalarının yaban hayata vereceği zararların etkisi araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise kimler tarafından araştırılmış ve bölgede bulunan yaban hayatı popülasyon değerleri nasıl verilendirilmiştir?

12. Kaba konsantreden nihai konsantreye geçiş sürecindeki depolama, nakliye ve temizlik işlemleri nasıl yapılacaktır?

13. Maden’in kullanacağı bağlantı yollarının Özel İdare Yol Ağına bağlanması için İl Özel İdaresinin yapacağı protokolün niteliği belli olmuş mudur? İl Özel İdaresi yollarda oluşacak hasarların denetimini ve akabinde yaptırımını nasıl yapacak?