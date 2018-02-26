KO-MEK ‘’Aile Okulu’’ başladı

2014 yılında başlayan ve Kocaeli’nin 12 ilçesinde 42 kurs merkezinde eğitim gören kursiyerlere ulaşarak eğitim aldıkları branşların yanında “aile kavramı” üzerine bilinçlendirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) “Aile Okulu” projesi yeni döneme başladı. Proje kapsamında, alanında uzman eğitimciler öncülüğünde aile kavramı üzerinde kursiyerleri bilinçlendirerek, farkındalıklarını artırmayı amaçlayan KO-MEK “Aile Okulu” Projesi kapsamında bugüne kadar 2524 kursiyere eğitim vererek sertifika verdi.

BİLİNÇLİ AİLE NASIL OLMALI?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında 7 dönemdir başarılı bir şekilde uygulanan “Aile Okulu” projesinde 8. dönemin başlangıcı Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ile verildi. Toplamda 5 hafta sürecek olan eğitimler Körfez ve Gebze olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Projenin 1. haftasında Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda kursiyerlerle buluşan Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan "Ailede Çocuk Eğitimi" konusu hakkında kursiyerlere eğitim verdi. Konuşmasında çocuk yetiştirirken teknolojik ürünlerin zararlarına dikkat çeken Aslanhan, “Telefonlar, tabletler ne yazık ki çocukları hızlıca sanal dünyaya doğru sürüklüyor. Çocukların düşünceleri bile artık gerçekçi değil. Anne babalar çocuklarını başlarından atıp rahatça oturmaları için farkında olmadan onlara en büyük kötülükleri yapıyorlar diyerek anne ve babaları çocuklarınızı bunaltmadan dinleyin, onlarla çatışmak yerine uygulanabilir cezalar ve kurallar koyarak kazanmaya çalışın” diye uyardı.

ÇOCUKLARINIZLA SIK SIK OYUNLAR OYNAYIN

Çocuğunuza karşı otoritenizi her zaman korumaya çalışın diyerek anne babaları uyaran Aslanhan “Çocuklara pahalı oyuncaklar alarak onları tek başına bırakmayın çocuklarınızla sık sık oyunlar oynayın çocuk oyuncakla değil anne babasıyla oyunlar oynadığında daha çok keyif alır. Çocukların son zamanlarda dizilerde izlediği karakterlerin etkisinde kaldığını da ifade eden Aslanhan, çocuklar dizilerde ne görüyorsa ertesi gün okulda ya da dışarda aynı şeyi yaşamak istiyor. Fatih Sultan Mehmet 10 yaşında babası tarafından tahta oturtuldu. Şimdi hangi anne baba çocuğuna 10 lira verip sokağa çıkartabiliyor? Ne yazık ki çocuklar sorumluluk almaktan korkuyorlar” diyerek sabah oturumunu sonlandırdı.

ÇOCUKLARA ZORLUĞU GÖSTERİN

Eğitimlerin ikinci oturumu Gebze Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde devam etti. Son zamanlarda çocuklarda kişilik bozukluğunun görülmeye başladığını ifade eden Aslanhan, Çocuk yetiştirmede örf ve adetlerin yanı sıra aile yapısının da önemli olduğunu vurgulayarak yaptıklarınızla çocuklarınıza örnek olun. Hayat onlara her zaman prens ve prenses gibi davranmayacak, hayatta zorluğu da yokluğu da çocuklarınıza gösterin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.