‘’KO-MEK Bana Hayallerimi Verdi’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), istihdama kaliteli eğitiminin ışığında aralıksız destek vermeye devam ediyor. Öğrenmek isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir branşın olduğu KO-MEK’ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer “vasıflı eleman” özelliğini kazanarak iş buluyor.

KO-MEK’TEN VEFA ÖRNEĞİ

KO-MEK’ten eğitim alan bir kursiyerimiz daha patronlar kervanına katıldı. KO-MEK Körfez Kurs Merkezinde Kuaförlük Kursunda eğitim alan Elif Delice, “hayalini” gerçekleştirerek, kendi iş yerini açtı. Çiçeği burnunda iş yeri sahibi Elif hanımı bu yoğun günlerinde KO-MEK Körfez Kuaförlük kursiyerleri ve usta öğreticileri de yalnız bırakmayarak destek olmak için İzmit’te bulunan iş yerini ziyaret etti.

KO-MEK BANA ÇOK ŞEY KATTI

Kendi iş yerini açarak müşterilerine hizmet veren kursiyer Elif Delice konuşmasında, “KO-MEK’e ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Gerek evde eşimin ve çocuklarımın gerekse kursta usta öğreticilerimizin desteğini alarak önce kalfalık daha sonrada ustalık belgemi aldım, ardından iş yerimi açmaya karar verdim. KO-MEK benim hayatıma çok şey kattı. İş sahibi bile değilken kendi işimin patronu oldum. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diyerek hayalleri olan herkesi KO-MEK’e davet etti.

‘’ÇOCUKLARIMI GELECEĞE HAZIRLIYORUM’’

2 çocuk annesi olan Elif Hanım iş yeri açmasının anne olmasının önüne geçmediğini ifade ederek, “2 tane küçük çocuğum var hem annelik hem de patronluk yapıyorum. Pes etmeyi sevmiyorum sevdiğim işi yaparak hem çocuklarımı geleceğe hazırlıyorum hem de evimin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paramı kazanıyorum” dedi.

‘’KENDİNİZİ EVE KAPATMAYIN’’

Başarı hikâyesinin ardında KO-MEK’in olduğunu ifade eden Elif Delice, özellikle evde oturan hanımlara seslenerek, ‘’Kendinizi eve kapatmayın. KO-MEK’te illaki kendinize göre bir kurs vardır. Önce eğitimlerinizi alın daha sonra da kendi işinizi kurarak ya da bir iş sahibi olarak ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın’’ tavsiyesinde bulundu.

















