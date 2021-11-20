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KO-MEK Bir Haftalık Arayı İyi Değerlendirdi

Eğitime verilen bir haftalık arayı en iyi şekilde değerlendiren KO-MEK hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

KO-MEK Bir Haftalık Arayı İyi Değerlendirdi

20 Kasım 2021 Cumartesi 21:19


  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kurs merkezi sorumlu ve yardımcıları ile Usta Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri kapsamında bir araya geldi. SDKM’de gerçekleştirilen eğitime PDR Uzmanı Aygül Çelik İnci eğitimci olarak katıldı. Stresle başa çıkma yöntemleri ve çatışma yöntemi hakkında eğitim veren İnci, katılımcılara önemli uyarılarda bulundu.

 

EMPATİ YÖNTEMİNİ DENEYİN

Eğitime verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren KO-MEK, 43 kurs merkezinde görev yapan idareciler ve usta öğreticilere hizmet içi eğitimi verdi. PDR Uzmanı Aygül Çelik İnci’nın eğitimci olarak katıldığı program gün boyunca iki grup halinde devam etti. Stresle başa çıkma yöntemleri hakkında destekleyici videolarla katılımcılara eğitim veren Aygül Çelik İnci, ‘’Karşınızdakini anlamak için empati yönetimini deneyin’’ dedi.

 

“HEMEN SALDIRIYA GEÇİP SAVAŞMAYIN”

Zaman baskısı, insan ilişkileri, olumsuz düşünce biçimi, hareketsiz hayat, hatalı beslenme ve mizaç, kişinin yaşam karşısında kontrol duygusunu zorlayan ve gerginlik yaratan başlıca stres kaynakları olduğunu ifade eden İnci, ‘’Çalışan bireylerin hayatlarının büyük bir çoğunluğunun işte geçtiği düşünülürse verimliliklerini arttırmak ve sağlıklarını korumak için stresle başa çıkmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde davranma eğilimindedir’’ açıklamasını yaptı. İnci, ‘’Yavaşlayıp gösterdiğiniz tepkileri gözlemek olmalıdır. Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin, yavaşlayın ve asıl söylemek istediğinizi düşünün. Aynı anda karşınızdakinin de söylediklerini duymaya ve anlamaya çalışın. Öfkenizin altında ne yattığını da anlamaya çalışın. İnsanın eleştirildiği zaman savunmaya geçmesi doğaldır, ama siz de saldırıya geçip savaşmayın. Onun yerine söylenenlerin altında yatanı bulmaya, asıl söylenmek isteneni dinlemeye çalışın’’ sözleriyle katılımcıları uyardı.

 

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILIYOR

 

Bir haftalık arada hizmet içi eğitimleri vererek kursiyerlerine en iyi eğitimi vermeyi amaçlayan KO-MEK, 12 ilçede 43 kurs merkezinde devam eden eğitimlerin yanı sıra yeni branşlar için başvuru almaya devam ediyor.  Bir tık kadar uzağınızda olan KO-MEK’te 355 farklı branştan istediğiniz birine kaydınızı oluşturmak için www.komek.org adresinden başvurularınızı online olarak yapabilirsiniz.

 




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