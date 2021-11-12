KO-MEK Cam Atma Kumbaralarına Renk Kattı

“Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda ilçe belediyeleriyle koordineli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda ve caddelerde bulunan cam atma kumbaralarına renk katıyor, el emeği ile atık ve sanatı buluşturuyor. Cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için cadde ve sokaklardaki kumbaralara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci arttırmak maksadıyla cam kumbaralar boyandı. Programa KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Figen Büyükakın da katılarak, sıfır atık çalışmalarına destek verdi.

5 CAM ATIK KUMBARASI BOYANDI

Karamürsel KO-MEK Kurs merkezinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ve KO-MEK Resim Kursu kursiyerleri katılım sağladı. Etkinlikte sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre konulu temalarla resimlendirilmiş beş adet cam kumbarasının boyaması gerçekleştirildi. Boyaması tamamlanan cam kumbaralar Sekapark alanında konumlandırılacak ve cam atıklarının ayrı toplanılmasına dikkat çekilecek.

AMACIMIZ GERİ KAZANIM SAĞLAMAK

Programda konuşma yapan Mesut Önem, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, halkın atıklarını ayırmaya, ayrı biriktirmeye, atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edilmesi ve yeniden kullanım/geri dönüşüm/geri kazanım konularında bilinçlendirilmesi, toplumsal duyarlılığın arttırılması maksadıyla birçok çalışma yaptıklarını ifade etti.

“ÇEVREYE KARŞI DUYARLI OLMALIYIZ”

Programa katılanlarla düşüncelerini paylaşan Doç. Dr. Figen Büyükakın, çevreye karşı duyarlı olmamız gerektiğini ifade ederek, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı çalışmaları konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Doğada yıllarca kaybolmayan ambalaj atıkları günümüzde gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri tarafından ayrı ayrı toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Büyükakın, özellikle cam ambalajlar konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Figen Büyükakın, ‘’Bu konuda vatandaşların, özellikle ev hanımlarının dikkatini çekmek ve daha bilinçli bir hale gelmelerini sağlamak için bugün burada cam ambalaj kumbaralarına renk katıyoruz’’ dedi. Programda ayrıca cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için Kocaeli genelinde yaklaşık 1000 adet cam kumbarası yerleştirildiği de ifade edildi.

KUMBARALAR RENGÂRENK OLDU

Konuşmaların ardından cam atma kumbaralarını boyayan katılımcılar ellerindeki materyallere adeta renk kattı. Sokaklara koyulacak cam atma kumbaralarını dikkatlice boyayan katılımcılar, gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

KO-MEK KURSLARI GEZİLDİ

Programın ardından KO-MEK Karamürsel kurs merkezini gezen Doç. Dr. Figen Büyükakın ve beraberindekiler, kursiyerlerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiler. El işi işlemeleri yakından inceleyen Büyükakın, yapılan işlere hayran kalırken kendi tecrübelerini de paylaşmayı ihmal etmedi.























