KO-MEK eğitmenleri Bizimköy’e renk kattı

Kurulduğu günden itibaren birçok başarılı sosyal sorumluluk projesinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) engelli vatandaşları da unutmadı. Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı çalışanları; Kocaeli Sanayi Odası, KO-MEK ve otomotiv sektörünün önemli ana parça üreticilerinden Assan Hanill’in destekleriyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çalışanların yüzde 90’ının engellilerden oluştuğu Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı’nın Akmeşe’de bulunan üretim merkezinde düzenlenen etkinlikte KO-MEK yağlı boya, kara kalem ve işaret dili kara kalem ile resim, işaret dili ve yağlı boya ile resim branşı uygulamaları ile katkı sağladı.

KO-MEK ETKİNLİĞE RENK KATTI

Engellilerin üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla KSO’nun sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı’nda düzenlenen etkinliğe KO-MEK toplamda 15 resim usta öğreticisi ve kursiyerinin yanı sıra 4 işaret dili usta öğreticisiyle destek verdi. Gün boyunca devam eden etkinlikte iş yükünün stresini atan engelliler müzik eşliğinde halaylar çekti şarkılar söyledi.

ATÖLYELER GÜN BOYUNCA BOŞ KALMADI

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Bizimköy Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, Assan Hanill İnsan Kaynakları Direktörü Bora Alptekin ve çalışanları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Merkezi sorumlularının yer aldığı etkinlikte Vakıf ve Assan Hanill çalışanları; KO-MEK yağlı boya, kara kalem ve işaret dili atölyelerinde birlikte olma vakit geçirme imkanı buldular. Pasta kesiminin yapıldığı etkinlikte ayrıca canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen çalışanlar, etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çektirirken, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.