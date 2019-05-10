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KO-MEK Fotoğrafçılık Yarışması Sonuçlandı

Gebze Kurs Merkezi’nden Ahmet Kurtuluş, KOMEK Fotoğrafçılık Yarışması’nda yarışmada birinci oldu.

KO-MEK Fotoğrafçılık Yarışması Sonuçlandı

10 Mayıs 2019 Cuma 12:01

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kursiyerlerinin eğitim motivasyonunu, bünyesinde açtığı yarışmalarla desteklemeyi sürdürüyor. KO-MEK Fotoğrafçılık branşı kursiyerleri arasında açılan ödüllü fotoğraf yarışması da bu motivasyona adeta güç kattı. Şubat ayında düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklanarak, dereceye girenler belli oldu. “Kocaeli’nde Doğa ve Mekan” temalı fotoğraf yarışmasında Gebze Kurs Merkezi kursiyeri Ahmet Kurtuluş birinci oldu.



63 KURSİYER 315 ESERLE KATILDI

KO-MEK, Kocaeli’nin kültür ve turizmini yansıtan bir kompozisyon üzerinde fotoğraf branşına devam eden kursiyerleri arasında ‘Kocaeli’nde Doğa ve Mekan” konulu bir fotoğraf yarışması düzenledi. Kocaeli’yi yansıtan tüm tarihi ve turistik yapılar, mekânlar, mesire alanları, sahil parkları, yürüyüş parkurları ve doğal yaşam parkları yarışmaya dâhil edildi. Yarışmaya, KO-MEK Fotoğrafçılık branşının 63 kursiyeri toplam 315 eserle katıldı.



YARIŞMANIN JÜRİSİ

Kursiyerlerin Nisan ayının sonunda eserlerini KO-MEK’e teslim etmesinin ardından değerlendirme süreci başladı. Eserleri, fotoğraf sanatçıları Gülistan İlhan, Kürşat Dilaveroğlu ve Raif Çancı’dan oluşan jüri değerlendirdi.  Titiz bir çalışma yürüten jüri üyeleri, kursiyerlerin KO-MEK’te öğrendikleri teknikleri son derece yerinde kullanmaları nedeniyle oldukça zorlandı.

DERECEYE GİREN KURSİYERLER

Değerlendirmelerin sonucunda jüri 315 eser arasından Gebze Kurs Merkezi Fotoğrafçılık Branşı Kursiyeri Ahmet Kurtuluş’un eserini birinci olarak belirledi. Yarışmada Yarımca Kurs Merkezi Kursiyeri Sena Işık ikinci, Gebze Kurs Merkezinden Gamze Akgün üçüncü oldu. Derince Kurs Merkezi Fotoğrafçılık Branşı Kursiyeri Murat Zorlu’nun eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.



1. AHMET KURTULUŞ- GEBZE KURS MERKEZİ



2. SENA IŞIK - YARIMCA KURS MERKEZİ 



3. GAMZE AKGÜN- GEBZE KURS MERKEZİ



MANSİYON.MURAT ZORLU- DERİNCE KURS MERKEZİ 

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