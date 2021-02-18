KO-MEK Hijyenden Taviz Vermiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, korona salgını nedeniyle hayatımızda daha da önemli bir yere sahip olan hijyen konusundaki hassasiyetini sürdürüyor. Bilindiği gibi KO-MEK, geçen hafta başlayan yüz yüze eğitim nedeniyle kurs merkezlerindeki hijyen tedbirlerini üst düzeyde uygulamaya başladı. KO-MEK bu kapsamda kurs merkezlerinde görev yapan temizlik personeline temizlik konusunda eğitim verdi. Eğitimde özellikle temizlik ve hijyenin önemi konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

ONLİNE TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİM

KO-MEK usta öğreticisi tarafından verilen eğitim, online olarak gerçekleştirildi. Eğitimde ilk olarak, “Temizlik Nedir? Hijyen Nedir?” konusu işlendi. Temizliğin sağlığını düşünen her insan için gerekli olduğu vurgusu yapılarak, ancak temizlik sırasında kullanılan temizleyicilerin kimyasal içermeleri dolayısıyla birçok hastalığa sebep olduğu kaydedildi. Hijyen kavramının ise sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar olduğu ve alınan temizlik önlemlerinin tümünün hijyen olarak tanımlandığı ifade edildi.

HASTALIĞIN BULAŞMASINA ENGEL OLUR

Son derece detaylı bir anlatımla gerçekleştirilen eğitimde, temizlik ve hijyeninin insan sağlığına yönelik önemi aktarıldı. Hijyenin sağlanmasıyla, kişilerin patojen mikroorganizmalardan ve parazitlerden arınmış olduğu için her hangi bir bulaşıcı hastalığı başkalarına bulaştıramayacağı belirtildi.

TEMİZLİK TÜRLERİ VE ALANLARI

Eğitimde personele, “Temizlik nelerle yapılır, temizlik türleri, günlük, periyodik temizlik” gibi içerikleri olan temizlik türleri konusunda bilgi verildi. Bunun yanı sıra temizlikte kullanılan araç-gereçler ve bunların kullanım alanları açıklandı.

ÇAMAŞIR SUYU ÇOK TEMİZLEMEZ

Eğitimde, çamaşır suyunun yanlış kullanımı ve bu konuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar gündeme geldi. Bu aşamada personele alana göre suya katılacak çamaşır suyunun miktarı konusunda bilgi verildi. Söz konusu miktarların dışındaki çamaşır suyunun temizliğe katkısının olmadığı tekrarlandı. Ayrıca kullanılan yüzey temizleyicilerinde miktar aşılması durumunda kirleri çıkartmaya faydasının olmadığı belirtildi.

EL HİJYENİNİN ÖNEMİ

Eğitimin son aşamasında temizlik personelinin genel olarak görevleri aktarıldı ve bunun uzantısında yapılmaması gerekenler konusunda uyarılarda bulunuldu. Kirli su ve kirli bezle ile temizlik yapılmamasının altı çizilirken, özellikle korona virüs salgını nedeniyle ellerin yıkanmasının önemi üzerinde duruldu. Eğitimin sonunda personelden gelen sorulara yanıt verildi.