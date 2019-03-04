KO-MEK İlçe Sergileri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) 2018-2019 Eğitim – Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri Salı günü başlıyor. İlk sergi açılışını Gölcük’te bulunan KO-MEK Kurs Merkezleri gerçekleştirecek. Gölcük Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan sergi açılışı, 13.30’da Kocaeli ve Anadolu Türküleri Müzik dinletisi ile başlayacak.





KURSİYERLERİN ESERLERİ SERGİLENECEK





KO-MEK’ te eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan eserler Gölcük halkının beğenisine sunulacak. Sergide, Değirmendere, Gölcük ve İpekyolu Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, onlarca branştaki yüzlerce eseri yer alacak.





SERGİ PROGRAMLARI





KO-MEK 15. Yıl İlçe Sergileri 30 Nisan Salı günü sora erecek. El emeği göz nuru eserlerin vatandaşlarla buluşacağı ve tarihi netleşen sergi programları ise şöyle;

7 Mart Perşembe

Darıca İlçe Sergisi 14.30, Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi)

12 Mart Salı

Kartepe İlçe Sergisi 14.30, Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi)

13 Mart Çarşamba

İzmit İlçe Sergisi (14.30, Mevlana Kültür Merkezi)

14 Mart Perşembe

Gebze İlçe Sergisi (11.00, Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi)

18 Mart Pazartesi

Dilovası İlçe Sergisi (15.00, Dilovası Kültür Merkezi)

9 Nisan Salı

Karamürsel İlçe Sergisi (14.30 Karamürsel Kültür Merkezi)

11 Nisan 2019 Salı

Çayırova İlçe Sergisi (11.00 Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi)

16 Nisan Salı

Derince İlçe Sergisi (14.30, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi)

17 Nisan Çarşamba

Kandıra İlçe Sergisi (14.30, Namazgah Kültür Merkezi)

30 Nisan Salı

Başiskele İlçe Sergisi (14.30, Karşıyaka Kültür Merkezi)