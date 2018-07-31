KO-MEK ile Geleceğe Güvenle Bakıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarıyla başlattığı istihdam hareketi ile özellikle kadınların iş hayatındaki varlığına katkı sunmaya devam ediyor. KO-MEK’in istihdam kurslarına katılan birçok kadın bugün kendi işini kurmanın ayrıcalığını yaşıyor. KO-MEK bu çabasına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının Kuaför ve Cilt Bakım Branşını başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan üç kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazandı. Kalfalık belgelerini alan KO-MEK kursiyerleri artık geleceğe daha güvenli bakıyor.

EVDE OTURUYORDUM KO-MEK HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

KO-MEK Mevlana Kurs Merkezi Kuaför ve Cilt Bakım Branşı kursiyerlerinden Fazile Durmuş, Gülay Sargı ve Gizem Türk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Kalfalık Sınavı’nı kazandı. Kursiyerler, KO-MEK’te aldıkları eğitimin ardından bu sınava girmeye cesaret ettiklerini aktardı. İki yıl önce KO-MEK Cilt Bakımı Branşı’na yazıldığını anlatan Fazile Durmuş, “O günlerde evde oturan, ev işi yapan biriydim. KO-MEK ile tanışmak hayatımı değiştirdi. Cilt Bakımı Branşı’na yazıldım ve sevdiğim bir alanda ücretsiz eğitim almaya başladım. Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandım. Bu sertifika bana Milli Eğitim Bakanlığı’nın kalfalık sınavına girme hakkı tanıdı. KO-MEK’te öğrendiğim bilgiler sınavda çok işime yaradı. Bu sayede bu önemli sınavı başardım” dedi.

KENDİ İŞİMİZİ KURMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

MEB kalfalık Belgesini almaya hak kazanan Gülay Sargı ve Gizem Türk ise KO-MEK sayesinde artık geleceğe daha güvenli baktıklarını ifade etti. Başarılı kursiyerler, ellerindeki kalfalık belgesi ile kendi işlerini kurma yolunda önemli bir adım attıklarını anlatarak, kendilerine bu şansı veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.