KO-MEK İle Hayaller Tuvale Dökülüyor

Yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte tedbirleri en üst seviyede uygulayan KO-MEK Resim Branşı kurslarına ilgiyi artırdı.

Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında, kursiyerler güvenli ve keyifli bir şekilde eğitimlerine devam ediyor. Yüz yüze eğitime geçildiğinden itibaren kurs merkezlerinde virüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından derslerin yanı sıra teneffüsler sırasında da taviz verilmiyor.

KURSİYERLER ÇOK MUTLU

Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte KO-MEK 12 ilçedeki 43 merkezinde eş zamanlı olarak eğitimlere başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden derslere başlayan Yenikent KO-MEK Resim Branşı kursiyerleri tuvale döktükleri birbirinden güzel resimlerle adeta kaybolan zamanının açısını çıkardı. Yağlı boya, Rilolyef ve Akrilik türlerinde eserler yapan kursiyerler, tuvalle yeniden buluşmanın mutluluğunu birlikte yaşadı.

KO-MEK SAYESİNDE 2 KİŞİSEL SERGİ AÇTI

KO-MEK kursları sayesinde hayata yeniden tutunan kursiyerler, ortaya koydukları birbirinden güzel eserlerle adeta yeniden doğuyorlar. KO-MEK sayesinde yeniden hayata tutunan Hüsniye Ceren hayatının dönüm noktasının KO-MEK olduğunu ifade ederek ”Ben ev hanımıyım, KO-MEK sayesinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Buraya geldikten sonra yaptığım eserlerle 2 tane kişisel sergi açtım. Açtığım sergiler sayesinde özgüvenim yeniden yerine geldi. Şuanda hepsi birbirinden özgün, yüze yakın eserim var. İlerde daha geniş çaplı sergi açarak daha çok kişiye ulaşmak istiyorum” dedi.

ANNE KIZIN TATLI REKABETİ

Yenikent KO-MEK Resim branşına kızı Edanur Özbek ile birlikte gelen Berlin Özbek ise “Ben daha önceden de KO-MEK kurslarına geliyordum. Resim branşına yeteneğim olduğunu sonradan fark ettim, kızım da benden görerek kurslara gelmeye karar verdi. Şimdi ikimiz de burada sınıf arkadaşı olduk ,ama kızım benden daha yetenekli çıktı. Şimdi aramızda tatlı bir rekabet var, kızım benden yüksek puanlar alıyor” dedi.

ESKİŞEHİRDEN GELDİ, KO-MEK İLE ÇOK İDDİALI

Eskişehir’den Kocaeli’ye gelin olarak gelen Zeliha Aydın ise; “Buraya geldikten sonra boş durmak istemedim. Biraz araştırdıktan sonra sosyal medyada KO-MEK ile karşılaştım. Daha sonra resim kursuna başvurarak resim yapmaya başladım. Geçtiğimiz dönemde Kocaeli’nin tarihi yerleri konulu resim yarışması vardı. Pandemi dolayısıyla yapılamadı ama şimdi İzmit Kapanca Sokağı çiziyorum. İnşallah bu seneki yarışmada en azından dereceye girmeyi düşünüyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilir.

























