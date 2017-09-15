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KO-MEK ile renkler sokağa yansıdı

Yeni dönem hazırlıklarına tüm hızı ile devam eden KO-MEK düzenlediği saha çalışmaları ile branş tanıtımlarına devam ediyor.

KO-MEK ile renkler sokağa yansıdı

15 Eylül 2017 Cuma 16:15

 Kocaeli’nin dört bir yanında 44 kurs merkezi ile 326 farklı branşta eğitim hizmetlerine profesyonel olarak devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Yeni dönem hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor. Kocaeli’nin dört bir yanında branş tanıtım organizasyonlarını sürdüren KO-MEK İzmit Yürüyüş Yolu’nda düzenlediği organizasyonda yediden yetmişe tüm vatandaşların ilgi odağı oldu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

14. eğitim dönemine giren KO-MEK, İzmit Yürüyüş Yolu’da açtığı stantla vatandaşlara eğitim verdiği branşlar hakkında bilgi verdi. KO-MEK Usta Öğreticileri tarafından uygulamalı olarak vatandaşlara gösterilen branşlar 7’den 70’e her kesimin ilgi odağı oldu. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği tanıtım stantlarında çocukların yüzleri boyanırken, büyükler de uygulamalı branşlarla günün tadını çıkardı. Özellikle üniversite öğrencilerinin ve emeklilerin meslek ve sanat eğitimleri alanında bilgi edindiği tanıtım stantlarından memnun kalan vatandaşlar, yeni dönem için kayıt yaptırarak KO-MEK ailesine katılmak için ilk adımı atmış oldu. Tanıtım faaliyetlerini sürdürecek olan KO-MEK, önümüzdeki günlerde farklı yerlerde tanıtım stantları açarak Kocaeli halkını bilgilendirmeye devam edecek.

KO-MEK KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

Yeni eğitim öğretim sezonu ile alakalı vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK’ e kayıt yaptırmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşların bizzat kurs merkezlerine başvurarak ya da www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilir. İsteyen vatandaşlar KO-MEK ile ilgili faaliyetleri www.kocaeli.bel.tr ve  www.komek.org internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

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