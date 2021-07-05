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KO-MEK ile yaz cıvıl cıvıl başladı.

KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi ile anaların yüreği artık daha rahat

KO-MEK ile yaz cıvıl cıvıl başladı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:31

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından, Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla projelendirilen “Ev Becerileri Atölyesi” anne çocuk atölyeleri ile faaliyetlerine başladı. Bu yıl bir değişiklik yaparak kurslara anne ve çocuklar birlikte katılabiliyor. 

 

ANNELER VE ÇOCUKLAR EĞİTİM ALIYOR

KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile Kocaeli gençlerine önemli bir hizmet gerçekleştirdi. Gençler proje sayesinde bir yandan ileride kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğrenirken biryandan da birbirleri ile yarışarak yaz aylarına renk katıyor. Ayrıca çocuk oyun odalarında ve 7-12 yaş grubunda Kur’an-ı Kerim güzel okumaya katılan çocuklarımız anneleri ile birlikte hem öğrenmenin hem de eğlenmenin tadına varıyorlar. Çocukların eğitimleri açısından en önemli alan olan ev becerileri atölyeleri KO-MEK kurs merkezinde 28 Haziran itibari ile başladı, 28 Temmuz da sona erecek.

 

KO-MEK OYUN ODALARI ANNELER VE ÇOCUKLAR İLE ŞENLENDİ

Bu yıl projelerine bir yenisini katan KO-MEK, oyun odalarını da anne çocuk eğitimlerine açtı. Anneler ve çocuklar etkinlik eşliğinde eğlenerek ve öğrenerek güzel vakit geçirecek. Ücretsiz olarak faaliyetlerini yürüten atölyelerde 36-72 ay yaş aralığındaki çocuklar ve anneleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek birlikte üretmenin ve eğlenmenin tadına varacaklar. Özellikle anneler çocukların görsel ve el becerilerini geliştirmede katkı sağlayacak bilgiler öğrenirken çocukları ile eğlenceli vakitler geçirerek gözleri arkada kalmıyor.

 

KARNINI DOYURAMAYAN ÇOCUK, SÖKÜK DİKEMEYEN GENÇ KALMAYACAK

Ev Becerileri atölyesinin faaliyetlerinden en fazla memnun olanlar ise anneler. Zira Ev Becerileri Atölyesi’nde yemek yapmayı, söküğünü dikmeyi öğrenen bir genç, annesinin yüreğine adeta su serpiyor. Anneler “Çocuğum bir gün evden ayrıldığında ne yapar? sorusuna “Ev Becerileri Atölyesi” sayesinde veda ediyor. Özellikle Mutfak ve Temel Dikiş Teknikleri, Temel İlk Yardım, Temel Tamir Bakım Onarım branşlarında gençler, annelerinin gönlüne su serpecek kazanımlar elde ediyor. Çocukların tahsili için evden ayrılmasının ardından annelerde oluşan “Çocuğum şimdi tek başına kendine nasıl bakar? Telaşı bu eğitimlerle adeta tarih oluyor. Gençler, edindikleri pratik mutfak bilgileriyle şahane yemekler yaparken, söküklerini de kimseye ihtiyaç duymadan dikebiliyor.























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