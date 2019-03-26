KO-MEK Kariyer Akademisi Başladı

Kariyer Akademisi, özellikle uzun süreli eğitim alma konusunda zaman problemi yaşayan kişiler öncelikli olmak üzere, eğitim ve gelişime katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla, seminerler şeklinde geliştirildi.



Kariyer Akademisi’nin dersleri geçtiğimiz hafta başladı. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’ndaki ilk derste “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili” konusu ele alındı. Dersi KO-MEK usta öğreticilerinden Diksiyon ve İletişim Uzmanı Alev Özbay Utku verdi.

İLETİŞİM NEDİR?

Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği derste ilk olarak “iletişim nedir” sorusuna yanıt arandı. İletişimin, duygu, düşünce, bilgi ya da becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması olduğu kaydedilen derste, iletişimin sağlanması için “kaynak” ve “alıcı” ilişkisine her zaman ihtiyaç olduğu ifade edildi.



Diksiyon ve İletişim Uzmanı Alev Özbay Utku bu kapsamda alıcı kavramının iletişiminde önemli rol oynadığına dikkat çekerek, bu kavram olmadan iletişimin gerçekleşemeyeceğini söyledi. Derste ayrıca özgüven, kendine güven ve değerlilik kavramları da masaya yatırıldı.

İLK İZLENİM ÖNEMLİ

Vatandaşların not alarak takip ettiği derste bir önemli başlık ise iletişimde izlenim olarak ele alındı. İlk izlenimin iletişimde önemli rol oynadığı anlatılarak,

“Burada amaç, fark etmek ve fark edilmektir. Bu etkiyi yaratan faktörler karşılaşan iki kişinin kıyafet, beden dili, kullandığı kelimeler ve içinde bulunulan fiziki ortamdır” dendi. Alev Özbay Utku, iletişim bir bütün olduğunu kaydederek, “iletişimi, kelimeler, jestler, mimikler, gözler, eller ve beden duruşu gibi bütünlüğünden soyutlayarak ve süreçteki bir kesite bakarak değerlendiremeyiz.

Örneğin, sözsüz iletişim; beden dilimizle verdiğimiz mesajlardır. Oturuş, jest ve mimikle ortaya çıkar” dedi. Derste ayrıca beden dilindeki jestlerin anlamları vatandaşlara aktarıldı.



KATILIM SERTİFİKALARI VERİLDİ

Seminer sonunda ise kursiyerlere, katılım sertifikaları verildi. Kariyer Akademisi’nin ikinci dersi 3 Nisan Çarşamba günü Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecek. Bu eğitimin başvuruları ise sona erdi. İkinci derste “Etkili Sunum Teknikleri” ele alınacak.

DERSLER HER HAFTA DEVAM EDECEK

Kariyer Akademisi kapsamında her hafta vatandaşlara iletişim ve kişisel gelişim konularında dersler verilecek. Derslerin başlıkları ise şöyle: Kurumsal İmaj - Kurum Kültürü, Nezaket ve Protokol Kuralları, Stres ve Öfke Kontrolü, Zaman Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon, İletişim ve Empati, Telefonda Etkili Konuşma, Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Güzel Konuşma ve Hitabet, Meslek Etiği, Öğrenmeyi Öğrenme, Örgütsel İletişim, Sosyal Medya, Bilgi Güvenliği, Siber Suçlarla Mücadele ve İmza ve Yazıda Karakter Analizi.”

KARİYER AKADEMİSİNE KATILMAK İÇİN NE GEREKİYOR

Öte yandan Kariyer Akademisi’nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org adresi üzerindeki seminer başvuruları bölümünden yapabilir. Kariyer Akademisi’ne 14 yaşını bitirmiş herkes katılabilecek. Vatandaşlar, Kariyer Akademisi ile ilgili seminer sürecini, sınırlı kontenjan olması nedeniyle, www.komek.org adresi üzerinden takip edebilecek. Kontenjanı dolan seminer programları başvuru listesinden kaldırılacak. Sayfa her hafta Perşembe günleri güncellenecek. Seminerler ilan edilecek olan Çarşamba günleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon’da, 13.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek.