KO-MEK kursiyerleri perdede buluştu

Verdiği başarılı ve kaliteli eğitimlerle kalitesini ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları ortaya koyduğu başarılı aktivitelerle de adından söz ettiriyor. 44 kurs merkezinde 315 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK verdiği eğitimlerin yanı sıra uygulamada da kursiyerlerinin yanında olarak her alanda onları destekliyor. Tiyatro ve drama branşlarında kısa sürede başarılı sonuçlar alan KO-MEK, toplamda bin 250 kursiyere tiyatro eğitimi vererek bu alanda da iddialı olduğunu kanıtlamış oldu.

22 FARKLI TİYATROCU 17 FARKLI OYUN

Tamamını KO-MEK kursiyerlerinin oluşturduğu 22 kursiyerden oluşan bir Tirat Gecesi hazırlayan KO-MEK Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler ile seyirciyi buluşturdu. 17 farklı tiradın sergilendiği gecede, kursiyerler dönem boyunca aldıkları eğitimleri sahnede sergiledi. Birçok kursiyerin ilk kez sahneye çıktığı gecede, tiyatrocuların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkış aldı.

2 AYLIK SÜREDE SAHNENİN TOZUNU ATTIRDILAR

Yönetmenliğini usta öğretici Özden Tezcan’ın yardımcı yönetmenliğini de Büşra Aramaz’ın yaptığı Tirat Gecesine, tiyatro severlerin yanı sıra KO-MEK yöneticileri katıldı. Kısa bir süre içerisinde hazırlanarak sahneye çıkan kursiyerler sergiledikleri performansla tiyatro severler tarafından tam not aldı. Usta öğreticiler eşliğinde hazırlanan tiratlarda kursiyerler kendi karakteristik özelliğine uygun olan tiradı seçerek hazırlıklarını tamamladı. Sergiledikleri oyunlarla usta tiyatrocuları aratmayan KO-MEK Tiyatro branşı kursiyerleri aldıkları eğitimle adeta sahnenin tozunu attırdı.

TİYATRO VE DRAMA KURSU BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Gölcük Gebze, Körfez ve İzmit ilçe kurs merkezlerinde devam eden tiyatro kurslarında önümüzdeki dönem için tüm kurs merkezlerinden başvurular devam etmekte. Kocaeli genelinde verilen eğitimlerde tiyatronun yanı sıra drama eğitimleri de verilmektedir.