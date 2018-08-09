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KO-MEK Şemsettin ve Pakize Tarın Kurs Merkezi Tanıtıldı

KO-MEK, 43. Kurs Merkezi’ni eğitim kervanına kattı.

KO-MEK Şemsettin ve Pakize Tarın Kurs Merkezi Tanıtıldı

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:28

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 43. Kurs Merkezi’ni eğitimin hizmetine katmanın mutluluğunu yaşıyor. Hayırsever Pakize Tarın ve Paşa abisinin ismini taşıyan yeni kurs merkezi önceki gün İzmit Akçakoca Mahallesinde düzenlenen törenle tanıtımı gerçekleştirildi. 

AÇILIŞA KATILDILAR

Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kurs merkezinin arsasını bağışlayan Pakize Tarın, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, KADEM Kocaeli İl Temsilcisi Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, şube müdürleri, KO-MEK birim sorumluları ve vatandaşlar katıldı. 

KURSİYERLERLE SOHBET ETTİLER

Açılış öncesinde merkezin arsasını bağışlayan Pakize Tarın ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu protokol ile birlikte kurs merkezini gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Burada konuklara minik kursiyerler Kur-an’ı Kerim okudu.Ardından kurs merkezinin bahçesinde açılış töreni başladı. Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Doğan açılış duasını gerçekleştirdi. 

PAKİZE TARIN’DAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Törende, kurs merkezinin arsasını bağışlayan Pakize Tarın, konukları duygulandıran bir konuşma yaptı. Tarın, “Böyle bir hayra vesile olmaktan dolayı son derece mutluyum. İnşallah burada çok değerli gençler yetişerek, topluma faydalı bireyler olacaklar. Ben arsayı bağışladım ama burayı bir eğitim kurumu haline getiren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah bu merkezde emeği olan işçisinden, yöneticisine kadar herkesten razı olsun” dedi. 

AMACIMIZ EĞİTİME KATKI SUNMAK

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise sözlerine Pakize Tarın’a teşekkür ederek başladı.  “Böyle bir hayra vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bizler de kısa süre içinde burayı bir eğitim kurumu haline getirmek için canla başla çalıştık. Amacımız insanlarımızın eğitimine katkı sunmaktır. Buna vesile olan başta Pakize Annemiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından merkezin kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi. 

3 KATLI 374 METREKARE 

Toplam 548 metrekare alan üzerinde bulunan KO-MEK Şemsettin ve Pakize Tarın Kurs Merkezi, 3 katlı olarak inşa edildi. Kurs merkezinde 7 derslik, 1 idari oda, 1 öğretmenler odası, 1 mescit ve kafeterya bulunmakta olup, Kur’an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, tefsir, siyer, ebru, hat, tezhip, kişisel gelişim dersleri gibi branşlarda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimler verilebilecek.

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