KO-MEK Şemsettin ve Pakize Tarın Kurs Merkezi Tanıtıldı

Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kurs merkezinin arsasını bağışlayan Pakize Tarın, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, KADEM Kocaeli İl Temsilcisi Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, şube müdürleri, KO-MEK birim sorumluları ve vatandaşlar katıldı.
Açılış öncesinde merkezin arsasını bağışlayan Pakize Tarın ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu protokol ile birlikte kurs merkezini gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Burada konuklara minik kursiyerler Kur-an’ı Kerim okudu.Ardından kurs merkezinin bahçesinde açılış töreni başladı. Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Doğan açılış duasını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise sözlerine Pakize Tarın’a teşekkür ederek başladı. “Böyle bir hayra vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bizler de kısa süre içinde burayı bir eğitim kurumu haline getirmek için canla başla çalıştık. Amacımız insanlarımızın eğitimine katkı sunmaktır. Buna vesile olan başta Pakize Annemiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Toplam 548 metrekare alan üzerinde bulunan KO-MEK Şemsettin ve Pakize Tarın Kurs Merkezi, 3 katlı olarak inşa edildi. Kurs merkezinde 7 derslik, 1 idari oda, 1 öğretmenler odası, 1 mescit ve kafeterya bulunmakta olup, Kur’an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, tefsir, siyer, ebru, hat, tezhip, kişisel gelişim dersleri gibi branşlarda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimler verilebilecek.