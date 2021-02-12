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KO-MEK Sepeti’nden Sevgililer Günü’ne Özel Çekiliş

Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi, KO-MEK Sepeti’nde kullanılmak üzere, 250 TL’lik hediye çeki kazandı

KO-MEK Sepeti'nden Sevgililer Günü'ne Özel Çekiliş

12 Şubat 2021 Cuma 11:51

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini satışa sunduğu KO-MEK Sepeti, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir çekiliş düzenledi. Çekiliş KO-MEK Sepeti’nin instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi KO-MEK Sepeti’nde harcamak üzere 250 TL’lik hediye çeki kazandı.

 

İNSTAGRAMDA CANLI YAYIN

Çekiliş Çarşamba günü, instagram üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. Çekilişe çok sayıda vatandaş katıldı. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi 250 TL’lik hediye çekini almaya hak kazandı.

 

CUMA GÜNÜ HEDİYE ÇEKLERİ TANIMLANACAK

Kazanan 14 kişi en geç Cuma akşamına kadar KO-MEK Sepeti İnstagram hesabı üzerinden iletişim bilgilerini paylaşacak. Bunun ardından kazanan takipçilere KO-MEK Sepetinde kullanmak üzere hediye çekleri tanımlanacak.

 

HEYECANLI CANLI YAYIN

Öte yandan çekiliş için düzenlenen canlı yayın heyecanlı anlara sahne oldu. Yüzlerce takipçinin katıldığı çekilişe çok sayıda da yorum geldi. Yorumların siteye ulaşmasının ardından ise kazananlar açıklanmaya başlandı.

 

KO-MEK SEPETİ’NE İLGİNİN NEDENİ BELLİ

Bu arada KO-MEK Sepeti ürünlerinin kalitesi, çekilişe yönelik ilgiyi arttırdı. KO-MEK Sepetindeki her ürünün kişiye özel tasarım özelliği taşıması bu ilgide önemli rol oynadı. Bilindiği gibi KO-MEK Sepetindeki her ürün tek olma özelliğini taşıyor. Kursiyerlerin el emeği ile ortaya çıkan ürünler bir anlamda tek bir kişi için üretilmiş oluyor.








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