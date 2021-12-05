KO-MEK Takı Tasarımına Yön Veriyor

El sanatları bir milletin kültürünü en güzel şekilde temsil etmekte ve tanıtmaktadır. Bu nedenle el sanatları ürünleri bir ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Anadolu insanı tarih öncesi çağlardan beri takı tasarlar üretir ve kullanmaktadır. Bugün tüm kültürel öğelerdeki gelenekselliğin giderek zayıflaması, üretim tarzındaki küçük el sanatları niteliğinde üretilen takıları da etkilemiş ve yok olmakla karşı karşıya bırakmıştır.

KO-MEK’TE SANAT VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), verdiği mesleki eğitimleriyle istihdam hamlesine destek olurken, takı tasarım ve kuyumculuk branşlarındaki eğitimlerle de unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına yeniden hayat veriyor. KO-MEK, 351 farklı branşta verdiği eğitimlerle kursiyerlerinin yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunurken adeta rehabilitasyon merkezi görevini görüyor.

UNUTULMUŞ SANAT DALLARINA İLGİ YOGUN

12 ilçede 43 kurs merkezinde toplam 351 farklı branşı ile eğitim vermeye devam eden KO-MEK bir Halk Üniversitesi olmanın sorumluluğuyla her geçen gün kendini geliştirerek eğitimlere devam ediyor. Birçok branşta mesleki ve sanatsal eğitimlerle kursiyerlerin gelişimine devam eden KO-MEK, Türkiye’nin farklı kültürlerinden unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına da ışık tutarak yeniden canlanmasını sağlıyor.

EL SANATLARI ŞEKLİNİ KO-MEK’TE ALIYOR

Gümüş Takı İşletmeciliği, Misinalı Takı Yapma, Tel Çivi ile Takı Yapma, Örme Düğümlü Takı Yapma ve Mıyuki Takı Yapma gibi önemli branşlarda eğitim veren KO-MEK bu alanlar da kurs almak isteyen kursiyerleri aracılığıyla takıya yeniden şekil vermenin mutluluğunu yaşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi takı tasarımlarına da ev sahipliği yapan KO-MEK sadece Trabzon’da yapılan yöresel özellik taşıyan gümüş kazaz örücülüğü gibi el sanatları ürünlerine de ev sahipliği yapmakta.

İSTİHDAM SAĞLAMAK MÜMKÜN

Takı sanatının tarihçesi, takı yapım teknikleri ile ürün tasarlama aşamalarının anlatıldığı bu programda katılımcılara; modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilmek ve farklı teknikleri birleştirerek takı tasarlayabilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir. KO-MEK’te verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar kuyumculuk teknolojisi alanındaki büyük ve küçük işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerlerinde veya evlerinde çalışabilir.

KOMEKSEPETİ.COM SAYESİNDE ÜRETEN SATABİLİYOR

KO-MEK’te öğrenerek üretim yapan kursiyerlerimiz ayrıca ürünlerini www.komeksepeti.com adresinden online olarak tüm dünyaya ulaştırabilir. Evde üretime destek veren KO-MEK üreten vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. El emeği göz nuru birbirinden eşsiz ürünleri alıcıyla buluşturan www.komeksepeti.com adresi alışveriş ve teslimat konusunda da ziyaretçilerine güven veriyor. Ayrıca takı aksesuar ve el sanatlarında birbirinden farklı binlerce eşsiz eseri üreten KO-MEK kursiyerleri ürettikleri ürünleri güvenli bir şekilde satarak ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu da yaşıyor.

2553 KURSİYERE EĞİTİM VERİLDİ

KO-MEK, Gümüş Takı İşletmeciliği, Misinalı Takı Yapma, Tel Çivi ile Takı Yapma, Örme Düğümlü Takı Yapma, Mıyuki Takı Yapma ve Gümüş Kazaz

gibi önemli branşlarda eğitimlerine devam ediyor. KO-MEK şimdiye kadar 2553 farklı kursiyere eğitim vererek bu alanda büyük bir başarı göstermiş oldu.





























