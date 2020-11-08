KO-MEK Vefa, Sevgi Ve Şefkat Demek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra sosyal projeleriyle sevgi ve şefkatin merkezi olmayı sürdürüyor. KO-MEK, iki buçuk yıl önce hayata geçirilen Vefa Projesiyle, ihtiyaç sahibi insanlara el uzatıyor, onların derdine kendi çabasıyla destek veriyor. KO-MEK kursiyerlerinin omuzlarında yükselen Vefa Projesi geçtiğimiz hafta ilik nakli olan bir çocuğun , annesi tarafından iletilen , ihtiyacına cevap verdi. İlimtepe KO-MEK Kursiyerleri çocuğun günlük ihtiyacı olan nevresim takımlarını dikerek, aileye teslim etti.

VEFA PROJESİNE GÜÇ VERDİLER

KO-MEK İlimtepe Kurs Merkezi’nde eğitim alan kursiyerler, Vefa Projesi’nin misyonunu, ortaya koydukları iyilik hareketiyle güçlendirdi. Kurs merkezlerine gelen bir annenin evladı için yaptığı talep, kursiyerleri harekete geçirdi. Kurs merkezine gelen anne ilik kanseri olan evladının nakil operasyonu geçirdiğini ve halen bakımının evde devam ettiğini anlattı. Evde bakım sırasında çocuğun her gün için bir nevresim takımına ihtiyacı olduğunu kaydeden anneye kursiyerler yardım ellerini uzattı. Nevresim takımlarını kendilerinin dikeceklerini ileten kursiyerler, vakit kaybetmeden işe koyuldu.

ÇİZGİ FİLM KAHRAMANLI NEVRESİMLER

Kursiyerler işe, üzerinde çizgi film kahramanlarının olduğu nevresim kumaşlarını seçerek başladı. Kumaşları kurs merkezine getirerek hemen dikmeye başlayan kursiyerler, kısa süre içinde dikim işini tamamladı. Yıkanan 7 adet nevresim takımı ütülenerek hediye paketlerine yerleştirildi.

NEVRESİM TAKIMLARI ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Kursiyerler paketlemenin bitmesinin ardından nevresim takımlarını aileye teslim etmeye gitti. Kursiyerlerin davranışı karşısında oldukça duygulanan anne ise KO-MEK Ailesine bu duyarlı davranışı için teşekkür etti.

KO-MEK’E GÖNDERİLEN KALP

Öte yandan KO-MEK kursiyerlerine bir teşekkür de ilik nakli olan KO-MEK dostundan geldi. “KO-MEK Annelerimize teşekkürler” yazarak, duygularını kâğıda döken çocuğumuz, mesajının altına çizdiği kalplerle de KO-MEK’e anlamlı bir teşekkürde bulundu.

“BU İYİLİK HAREKETİNİN İÇİNDE OLMAKTAN MUTLUYUM”

Kursiyerler, Vefa Projesine böylesine güzel bir yardımla destek verdikleri için son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Nevresim takımlarını diken kursiyerlerden Fatma Karça, kendilerine annenin talebi ulaştığında hemen işe koyulduklarını söyledi. Nevresim takımlarını el birliği ile diktiklerini ve usta öğreticilerinin kendilerine destek verdiklerini anlatan Karça, “Böyle bir yardımlaşma içinde olduğum için çok mutluyum. KO-MEK gerçekten güçlü ve büyük bir aile. Bize gelen bir talepte hemen bir araya geldik ve işe koyulduk. Birlik içinde ihtiyacı olan birine yardım ettik. Bu güzel duyguyu bize yaşatan KO-MEK Ailemize teşekkür ediyorum” dedi.

KO-MEK VEFASI PROJESİ NEDİR?

KO-MEK Vefası Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor.