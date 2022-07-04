KO-MEK vefası bayram sevincini erken yaşattı

Bir gönüllülük hareketi olan KO-MEK vefası bu kez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kalplere dokunan Vefa Hareketi, bu kez de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Büyükakın’ın da katıldığı etkinlikte, sevgi evlerinde kalan çocuklar kendilerine verilen hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Bir gönüllülük harekâtı olan “KO-MEK VEFASI” projesi ile kurs merkezlerinin etkileşimde bulunduğu alanlarda tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Kocaeli’ne gelen misafir gelen okullar, aile ve sosyal politikalar müdürlüğü bünyesinde sevgi evleri, huzur evleri, sağlık tesisleri gibi dezavantajlı durumdaki vatandaşlara imkânlarını seferber ederek dayanışma hareketi sergilemesiyle büyük takdir topladı.