GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KO-MEK vefası bayram sevincini erken yaşattı

Bir gönüllülük hareketi olan KO-MEK vefası bu kez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların yüzünü güldürdü.

KO-MEK vefası bayram sevincini erken yaşattı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kalplere dokunan Vefa Hareketi, bu kez de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Büyükakın’ın da katıldığı etkinlikte, sevgi evlerinde kalan çocuklar kendilerine verilen hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.  Bir gönüllülük harekâtı olan “KO-MEK VEFASI” projesi ile kurs merkezlerinin etkileşimde bulunduğu alanlarda tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Kocaeli’ne gelen misafir gelen okullar, aile ve sosyal politikalar müdürlüğü bünyesinde sevgi evleri, huzur evleri, sağlık tesisleri gibi dezavantajlı durumdaki vatandaşlara imkânlarını seferber ederek dayanışma hareketi sergilemesiyle büyük takdir topladı.

“BU HAREKET HER GEÇEN DAHA ÇOK BÜYÜYECEKTİR”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da yakından takip ederek önemsediği VEFA Projesi, bu kez Sevgi Evleri’nde kalan çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Büyükakın ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun katıldığı kahvaltılı programda bir araya gelen KO-MEK kursiyerleri çocuklara bayram sevinci yaşattı. Birliktelik sonrasında bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “KOMEK, toplumsal meseleler karşısında duyarlılıkları olan bir sivil toplum hareketi haline dönüşmüştür. KOMEK VEFA’sı bu duyarlılıkları her fırsatta göstermektedir. İnşallah bu hareket her geçen daha çok büyüyecektir” dedi.
KO-MEK KURSİYERLERİNİN DİKTİĞİ ELBİSELER
Darıca KO-MEK Kurs merkezinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı elbiseler, şekerler ve çikolataların yanı sıra oyuncaklar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çocuklara hediye edildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükakın onlarla sohbet ederek duygularını şu şekilde ifade etti: “Dünya’nın daha fazla merhamete ve paylaşmaya ihtiyacı var. Dünyanın zenginliklerini bölüşmeye ihtiyacı var. Bizim medeniyetimiz dünya üzerinde ki en büyük merhamet medeniyetidir. KOMEK Vefası bu kadim ahdi günümüzde de devam etiriyor olması beni son derece mutlu ediyor” dedi.




BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR
Hediyelerini alan çocuklar daha sonra alana kurulan pamuk şeker ve mısır alarak gün boyunca doyasıya eğlendi. KO-MEK Darıca Giyim kursiyerleri erkek çocuklar için kendi imkânları ile şort ve tişört dikti. Kızlar için tütü elbise diken kursiyerler taç yapmayı da ihmal etmedi. Programda ayrıca Türk mutfağı usta eğiticisi ve kursiyerlerinin hazırladığı pasta hep birlikte kesilerek çocuklara ikram edildi. Market ürünlerinin ve oyuncakların hayırseverler tarafından ikram edildiği programda çocuklar bayram sevincini erkenden yaşamış oldu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk bayrağı, İzmit Körfezi’ni taçlandırdı 600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk bayrağı,...
Mavi bayraklı plajlarda hafta sonu hareketliliği Mavi bayraklı plajlarda hafta sonu hareketliliği
Vali Yavuz: ‘İmam hatiplerden devlete ihanet eden insan çıkmaz’ Vali Yavuz: ‘İmam hatiplerden devlete ihanet eden...
Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım
Halk ekmeğe de zam geldi Halk ekmeğe de zam geldi
İzmit Körfezi'nde Deniz Şehitleri Anısına Dev Türk Bayrağı Açıldı İzmit Körfezi'nde Deniz Şehitleri Anısına Dev...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk...
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekare büyüklüğünde...

Haberi Oku